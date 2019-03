Grace Deng participe à la Semaine de la mode 2019 de Shenzhen, et met en valeur le nouvel esprit « intemporel » des femmes asiatiques





SHENZHEN, Chine, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 15 mars, la marque de création éponyme chinoise Grace Deng a participé à la Semaine de la mode 2019 de Shenzhen, avec son positionnement de marché et son style uniques. Grace Deng cible les femmes asiatiques visionnaires, qui perçoivent leur âge psychologique entre 20 et 35 ans. Chaque collection de la marque nous raconte une histoire sur la manière dont les femmes asiatiques indépendantes, jeunes et « intemporelles » prennent le pouvoir en suivant une philosophie de vie pleine d'amour élaborée avec leur coeur. Ces six dernières années, Grace Deng a cultivé l'image d'une femme éclatante et vivante, réunissant un grand nombre d'admiratrices, notamment de jeunes actrices et plusieurs clientes féminines.

Grace a déclaré : « Bien que l'ère des nouvelles femmes asiatiques soit arrivée, il nous faut dans un premier temps nous affranchir des contraintes de l'âge. » La marque entend aider à porter la voix des femmes intemporelles afin qu'elles soient entendues à travers le monde. Grace Deng, en exploitant les connaissances qu'elle recueille auprès des consommateurs depuis sa création, a établi que le marché de sa collection de prêt-à-porter était adapté aux femmes qui ne se préoccupent pas de leur âge. L'esprit « intemporel » indique l'énorme potentiel du marché de la mode axé sur les femmes en Chine, et même en Asie au sens large. Au cours du défilé, Grace Deng a présenté plusieurs choix possibles de modes de vie pour les femmes modernes, en proposant des styles et des designs diversifiés. Inspiré du personnage principal du film d'action cyberpunk américain intitulé Alita: Battle Angel, le défilé a offert au public l'opportunité de vivre une aventure acoustique et visuelle conduisant à l'intégration des aspects doux et féroces de la féminité d'une femme, ainsi que de l'oppression et de la libération, afin de partager une énergie positive en encourageant les femmes à s'affranchir du passé pour façonner leur avenir.

La styliste est montée sur scène et a clôturé le défilé. Aux côtés d'un adorable robot guerrier, et avec un violon jouant dans le même temps la musique de « Mulan » qui représentait la Battle Angel chinoise, la styliste a souhaité faire part de sa conviction selon laquelle une femme qui se considère intemporelle est aussi séduisante que le robot guerrier et Mulan. Grace Deng a souhaité présenter au monde l'unique combinaison mêlant les aspects d'allure et de détermination ressentis par les nouvelles femmes asiatiques, en soulignant les différences entre les divers ensembles de tenues proposées dans la nouvelle collection.

Grace a dévoilé le calendrier chargé de la marque, qui inclut une participation aux WCG 2019 en tant que styliste invité ayant pour mission d'explorer davantage de possibilités dans le cadre de collaborations croisées étroites à long terme

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836773/Grace_Deng_attends_Shenzhen_Fashion_Week_2019.jpg

