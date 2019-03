/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 250 jeunes disent la Paix au Musée de la civilisation/





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie et pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, assistez à l'événement LES JEUNES DISENT LA PAIX, le mercredi 20 mars, à 13 h 30, au Musée de la civilisation.

Par le biais du dessin de presse, du théâtre, de la danse, du chant et de la musique, plus de 250 élèves du primaire et du secondaire des régions de Québec et de Montréal se donnent rendez-vous au Musée pour célébrer leur volonté de vivre dans un monde paisible où chaque individu peut s'exprimer dans le respect et l'harmonie. De plus, une expérience innovante de simulation diplomatique de l'ONU leur permettra de réfléchir et d'échanger sur les grands enjeux mondiaux fragilisant la Paix.

LES JEUNES DISENT LA PAIX est un événement présenté en collaboration avec Cartooning for Peace, Vision Diversité, la Commission scolaire de la Capitale, la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, le ministère de la Culture et des Communications, le Musée de la civilisation et le Consulat de France à Québec.

N.B. si l'heure ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous contacter, nous tenterons de vous accommoder.

