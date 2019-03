Aimia annonce les résultats du privilège de conversion des actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a annoncé aujourd'hui qu'aucune de ses 6 000 000 d'actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3 (« actions de série 3 ») ne sera convertie en action privilégiée à taux variable et à dividende cumulatif, série 4 (« actions de série 4 ») le 1er avril 2019. Au cours de la période d'avis de conversion, qui a commencé le 4 mars 2019 et qui a pris fin à 17 h (heure de Montréal) le 18 mars 2019, 65 624 actions de série 3 ont été déposées aux fins de conversion en actions de série 4. Conformément aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions se rattachant aux actions de série 3 et aux actions de série 4, puisqu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions de série 4 en circulation le 1er avril 2019, compte tenu de toutes les actions de série 3 déposées aux fins de conversion en actions de série 4, les porteurs d'actions de série 3 qui ont choisi de déposer leurs actions aux fins de conversion ne pourront faire convertir leurs actions de série 3 en actions de série 4 le 1er avril 2019. Par conséquent, aucune action de série 4 ne sera émise le 1er avril 2019.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est une société mondiale de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité qui fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt à la fois de ses clients et des consommateurs. Aimia travaille en collaboration avec des entreprises pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède également des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com/fr/.

