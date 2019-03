illuxi lance une formation sur le cannabis en milieu de travail en partenariat avec deux experts chevronnés: Me Rhéaume Perreault, CRIA, Adm. A. et Me Charles Wagner, CRHA





MONTRÉAL, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ?Intelligence illuxi est fière d'annoncer un partenariat avec deux avocats experts en gestion des impacts du cannabis en milieu de travail, tous deux du cabinet d'avocats Fasken. Suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis au fédéral et de la Loi encadrant le cannabis par le gouvernement du Québec, les entreprises doivent maintenant sensibiliser leurs dirigeants, gestionnaires et employés aux divers aspects de cet enjeu inédit. Deux volets seront disponibles pour cette simulation: le volet employeur et le volet employés, tous deux conçus pour couvrir les différents points de vue et enjeux touchant ces personnes.?



illuxi produits des formations sous forme de simulations interactives et immersives à l'intention des dirigeants, des gestionnaires et des employés d'entreprises privées et publiques ou des membres d'ordres et d'associations professionnelles.

Les simulations sont présentées sous forme de films interactifs appelés « expériences » dont les trames narratives évoluent selon la progression individuelle des apprenants. Ces derniers sont amenés à répondre à des questions, à interagir avec l'action qui se déroule ou encore à prendre des décisions en lien avec le thème de la formation.

Ces expériences de formation en ligne permettent de réduire considérablement le temps de formation tout en rehaussant l'efficacité des apprentissages par un fort engagement des apprenants. Selon la formule retenue, les participants peuvent également bénéficier de l'expertise de Mes Perreault et Wagner dans le cadre d'ateliers.

« Nos experts comme Me Perreault et Me Wagner nous procurent une longueur d'avance au chapitre des contenus », s'enthousiasme la présidente et fondatrice d'illuxi, Geneviève Desautels. « Nos formations permettent au gestionnaire, à l'employé et au dirigeant d'être des acteurs de la formation plutôt que des spectateurs, comme c'est le cas en formation traditionnelle. De plus, l'entreprise a accès à des données pertinentes sur chacun des participants pour mieux adapter le suivi de la formation. Conçu au Québec par une équipe talentueuse, ce produit novateur et pertinent fonctionne sur une plateforme qui nous appartient ».

« Nos simulations sont élaborées en un temps relativement court, tout en étant de haute qualité, grâce à la contribution d'experts reconnus pour chacun des thèmes proposés. De plus, le coût de 100$ par personne est un tarif extrêmement concurrentiel. En voici deux exemples éloquents, pour la simulation sur l'impact du cannabis en milieu de travail; » ajoute Marc-André Lanciault, vice-président et chef de la technologie.

« Je me réjouis d'être associé à la mission d'illuxi, sur cet enjeu bien particulier de l'arrivée du cannabis sur le marché légal, car j'estime qu'il faut effectivement l'aborder d'une manière originale et inédite », a déclaré Charles Wagner. « Dans le contexte de tout ce qui se vit présentement en milieu de travail, que nous soyons appelés à composer avec des outils d'apprentissage mieux appropriés ouvre des perspectives extrêmement stimulantes et porteuses », a renchéri Rhéaume Perreault.

À propos d'Intelligence illuxi

Intelligence illuxi, basé à Montréal, conçoit, produit, héberge et diffuse des simulations immersives multilingues. Les simulations d'illuxi, dont les trames narratives évoluent selon la progression des participants qui sont appelés à prendre des décisions stratégiques et tactiques, permettent de réduire considérablement le temps de formation ainsi que les coûts afférents, tout en rehaussant l'efficacité d'apprentissage. illuxi produit trois grands types de formations immersives et interactives: les expériences conçues sur mesure, les expériences portant sur un sujet générique et d'actualité et les micro-apprentissages, qui sont de courtes expériences interactives basées sur un apprentissage quotidien rapide et efficace.

À propos de Me Rhéaume Perreault, CRIA, Adm. A.

Associé, Fasken Martineau DuMoulin

Négociateur, conférencier, avocat chevronné, conseiller en ressources humaines agréé et administrateur agréé, Rhéaume Perreault est reconnu depuis plusieurs années comme l'un des meilleurs avocats au pays dans le domaine du droit du travail et de l'emploi.

Ayant développé une expertise concernant notamment la gestion des impacts inhérents à la légalisation du cannabis sur les entreprises, Me Perreault est régulièrement invité à former les gestionnaires à cet égard.

Il est également un auteur connu, ayant publié plusieurs ouvrages et des centaines d'articles, notamment sur le problème de la toxicomanie en entreprise.

Et que ce soit auprès d'organismes communautaires ou de bienfaisance, où il est actif, l'engagement est l'une de ses valeurs fondamentales.

À propos de Me Charles Wagner, CRHA

Fasken Martineau DuMoulin

Avocat, conférencier, formateur et conseiller en ressources humaines agréé, Charles Wagner se spécialise en droit du travail et de l'emploi. Il est régulièrement invité à donner des formations sur une variété de sujets, dont celui de l'impact de la légalisation du cannabis sur les milieux de travail.

Il s'est d'ailleurs particulièrement démarqué sur cette question puisqu'il est coauteur du guide intitulé La légalisation de la marijuana ? ses effets et ses conséquences dans le milieu de travail rédigé pour l'Ordre des CRHA.

Membre du Groupe de réflexion sur la légalisation du cannabis au Canada du Barreau du Québec, il a été l'un des représentants de ce dernier à la Commission parlementaire sur le projet de loi 157. Aussi, il est souvent sollicité par les médias pour des entrevues sur le sujet.

Renseignements

Kathy Chaput

Contenu et média

1-866-983-6837

kchaput@amplionumerique.com

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:35 et diffusé par :