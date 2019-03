Midland débute une première campagne de forage sur sa découverte Cu-Au-Mo-Ag Mythril





MONTREAL, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. ("Midland") (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer le début de la première campagne de forages au diamant sur sa découverte Cu-Au-Mo-Ag Mythril, qui est détenue à 100% par Midland. Cette campagne va débuter durant les prochains jours. La campagne de forage ciblera une série d'anomalies de polarisation provoquée de type dipôle-dipôle (« PP »), de >2km de long par plusieurs centaines de mètres de large, qui coïncide avec les indices et les champs de blocs à Cu-Au-Mo-Ag découverts par Midland en 2018, et avec de fortes anomalies de sols en Cu-Mo. Cette campagne initiale consistera en 9 sondages pour un total d'environ 2200 mètres.



La découverte Mythril est située à environ 7 kilomètres au sud de la route Trans-Taïga, Baie-James Eeyou Istchee, Québec. Elle se trouve dans les roches archéennes de la province du Supérieur. En seulement neuf jours de prospection en 2018, 11 nouveaux indices de cuivre-or-molybdène-argent et 2 indices de molybdène ont été découverts en surface, titrant des valeurs telles que 2,74 % Cu, 0,44 g/t Au, 0,06 % Mo, 24,3 g/t Ag sur 2,7 mètres en rainures sur l'indice Celeborn (ouvert dans toutes les directions). Cinquante-sept (57) échantillons choisis d'affleurements minéralisés répartis sur 2 kilomètres latéralement ont titré une moyenne de 2,03 % Cu, 0,48 g/t Au, 0,18 % Mo et 18,30 g/t Ag. Cent seize (116) blocs minéralisés ont été découverts, titrant une moyenne de 1,92 % Cu, 0,87 g/t Au, 0,11 % Mo et 20,7 g/t Ag en échantillons choisis. Notez que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives des zones minéralisées. Le système minéralisé à Cu-Au-Mo-Ag est d'une longueur de plus de 2 kilomètres, basé sur les indices de surface, et ses dimensions complètes ne sont pas encore connues. Il n'y a pas de forages historiques sur le projet. Les résultats préliminaires d'un levé géophysique PP dipôle-dipôle réalisé durant l'hiver 2019 indiquent une large zone (>2km long par plusieurs centaines de mètres de large) de chargeabilité anormalement élevée jumelée à des baisses de résistivité. Cette anomalie géophysique est remarquablement coïncidente avec les indices et champs de blocs à Cu-Au-Mo-Ag et à des anomalies de sols en Cu-Mo. Voir le communiqué du 28 février 2019 pour plus de détails sur le levé PP. Les échantillons d'affleurements, de blocs et de rainures discutés dans ce communiqué ont déjà été publiés dans les communiqués du 16 octobre 2018 et du 6 novembre 2018.

Cette anomalie PP de plus de 2 km de long, qui combine à la fois une augmentation de chargeabilité et une baisse de la résistivité, sera désignée comme « anomalie PP principale » dans les descriptions suivantes des cibles de forage.

Cibles de forage

Les deux premiers sondages de la campagne cibleront la partie ouest de l'anomalie PP principale, sur la ligne 3+00E, dans un secteur où elle est environ 200 mètres de large*, et coïncidente avec une forte anomalie magnétique. De très fortes anomalies de sols en Cu sont également présentes dans le secteur (jusqu'à 0,12 % Cu dans les sols). Deux blocs fortement minéralisés ont été découverts dans ce secteur en 2018, ayant respectivement titré 4,15 % Cu, 0,27 g/t Au, 0,04 % Mo et 29 g/t Ag, et 2,99 % Cu, 0,13 g/t Au, 0,03 % Mo et 47,6 g/t Ag (échantillons choisis).

Les deux sondages suivants cibleront la partie la plus large de l'anomalie PP sur la ligne 6+00E, où elle est environ 300 mètres de large*. Le premier sondage testera l'indice Grey Havens à faible profondeur (jusqu'à : 9,22 % Cu ; 0,99 g/t Au ; 0,02 % Mo ; 69,8 g/t Ag, dans deux échantillons choisis d'affleurement). Il testera également l'indice Liv (5 échantillons choisis d'affleurements, moyenne de 3,25 % Cu, 0,61 g/t Au, 0,12 % Mo, 29 g/t Ag, avec jusqu'à 9,53 % Cu). Le second sondage ciblera la partie la plus intense de cette large anomalie de chargeabilité et sera localisé à environ 240 mètres au nord du précédent.

Le sondage suivant ciblera l'anomalie PP principale sur la ligne 9+00E, où elle est environ 100 mètres de large*. Il testera également l'indice Eriador (19 échantillons choisis d'affleurements, moyenne 2,47 % Cu, 0,29 g/t Au, 0,13 % Mo, 22,1 g/t Ag, et jusqu'à 12,6 % Cu), et l'indice Misty (6 échantillons choisis d'affleurements, moyenne 1,53 % Cu, 0,31 g/t Au, 0,02 % Mo, 14 g/t Ag).

L'anomalie PP principale sera également testée sur la ligne 13+00E. L'anomalie est d'environ 200 mètres de large à cet endroit. Une série de 11 blocs angulaires ayant titré une moyenne de 1,48 % Cu, 0,67 g/t Au, 0,06 % Mo et 17,2 g/t Ag (échantillons choisis) a été découvert dans ce secteur en 2018. Une veine de quartz-molybdénite a également titré 3,04 % Mo (indice Lorien). Un deuxième sondage sur la même ligne testera également la partie nord de l'anomalie PP.

Le sondage suivant sera sur la ligne 18+00E. L'anomalie PP principale y est d'environ 75 mètres de large*. Il testera également l'indice Legolas (échantillon choisi d'affleurement titrant 4,89 % Cu, 1,5 g/t Au et 46 g/t Ag), et un champ de 6 blocs angulaires ayant titré une moyenne de 2,28 % Cu, 0,81 g/t Au, 0,11 % Mo et 20,8 g/t Ag en échantillons choisis.

Le dernier sondage est planifié sur la ligne 20+00E. Il testera la portion de l'anomalie PP associée à l'indice Celeborn, qui a titré 2,74 % Cu, 0,44 g/t Au, 0,06 % Mo et 24,3 g/t Ag sur 2,7 mètres en rainures (ouvert dans toutes les directions). Dans le secteur immédiat de l'indice, 22 blocs ont été découverts en 2018, qui ont titré une moyenne de 4,2 % Cu, 0,95 g/t Au, 0,19 % Mo et 40,9 g/t Ag, en échantillons choisis.

*basé sur la chargeabilité vraie d'une inversion numérique, à 40 mètres de profondeur

Contrôle de la qualité

Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons. Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP-AES ; Au-ICP21) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons dépassant 1 % cuivre, zinc, molybdène ou nickel ont été réanalysés par ICP-AES 4-acides optimisé pour les hautes teneurs.

Les données géophysiques présentées dans ce communiqué sont préliminaires. Les inversions ont été réalisées par les géophysiciens de Géophysique TMC.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord-du-Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., le Fonds d'exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

