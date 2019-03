Les promoteurs de Mindtree condamnent et restent inconditionnellement opposés à une offre publique d'achat présumée de Larsen & Toubro





La déclaration des promoteurs souligne les conséquences négatives potentielles pour la culture d'entreprise, les relations clients et la rétention des employés

BANGALORE, Inde, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les promoteurs de Mindtree , une société mondiale de services de technologie et de transformation numérique, ont déclaré aujourd'hui leur opposition inconditionnelle à l'offre publique d'achat hostile présumée de Larsen & Toubro Ltd.

Les promoteurs, Krishnakumar Natarajan (président exécutif), Subroto Bagchi (co-fondateur), Rostow Ravanan (PDG) et Parthasarathy N.S. (vice-président exécutif et directeur de l'exploitation) ont fait la déclaration suivante :

« La tentative d'offre publique d'achat hostile de Mindtree par Larsen & Toubro est une sérieuse menace pour l'organisation unique que nous avons bâtie collectivement au cours des 20 dernières années. Depuis la création de la société en 1999, nous avons bâti une organisation en béton qui surperforme ses pairs en matière de services informatiques, différencie et innove grâce au numérique, et enregistre continuellement de solides résultats financiers et des rendements favorables pour nos actionnaires. Nous avons également créé avec soin une culture d'entreprise différenciée composée de nos étonnants 'Mindtree Minds', qui ont atteint l'étape jalon des 20 000 cette année. Une offre publique d'achat hostile par Larsen & Toubro, sans précédent dans notre secteur, pourrait défaire tous les progrès que nous avons réalisés et ramener notre organisation immensément en arrière. Nous ne voyons aucun avantage stratégique dans la transaction et croyons fermement qu'elle sera destructrice de valeur pour tous les actionnaires. Notre succès collectif dépend de la formation et de l'entretien des relations avec nos clients et partenaires. Cette transaction inexplicable perturbera ces relations et nuira à la capacité de Mindtree de se différencier sur le marché et de continuer à fournir de la valeur aux clients et un excellent rendement aux actionnaires. Nous considérons qu'une culture doit être créée et entretenue avec soin au fil du temps et qu'elle ne peut pas être achetée ni vendue comme d'autres actifs. »

« Nous restons engagés à fond envers notre vision à long terme qui est de bâtir une société indépendante. Nous considérons qu'il est dans l'intérêt supérieur de nos actionnaires, des Mindtree Minds, et de l'ensemble de notre organisation de continuer à nous opposer à cette tentative de prise de contrôle. Il y a eu également un déferlement de sentiment en provenance des Mindtree Minds en ligne sur #MindtreeMatters, exprimant leur fort désir de conserver notre culture et notre indépendance. Entretemps, à mesure que cette situation évolue, Mindtree continuera de focaliser sur la poursuite de notre excellent travail pour nos clients et de leur fournir une valeur exceptionnelle. »

- Krishnakumar Natarajan, Subroto Bagchi, Parthasarathy N.S. et Rostow Ravanan

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une société mondiale spécialisés en conseils et services informatiques qui aide ses clients de 17 pays à gagner en agilité, en avantage concurrentiel et en croissance. Nous exploitons la puissance de la livraison continue, notre expertise numérique, notre connaissance du secteur et notre recherche dans les technologies émergentes pour améliorer l'efficacité et permettre l'innovation commerciale de plus de 340 clients. Mindtree est sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail. Cela reflète ses « Esprits Mindtree » entrepreneuriaux, collaboratifs et dédiés qui incarnent la culture axés sur la réussite qui définit notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la co-création. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez nous @Mindtree_Ltd

Tous les noms de produits et de sociétés figurant dans ce document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, contactez :

INDE

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson ou Tim Hurley

Matter

+1-978-518-4542

+1-978-518-4513

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:15 et diffusé par :