3iQ interjette appel de la décision du directeur de la CVMO concernant le Bitcoin Fund





3iQ Corp. (3iQ) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) une demande d'audience publique et de révision sur le refus de délivrer un visa pour le prospectus définitif du Bitcoin Fund. La demande sollicite que la CVMO annule sa décision selon laquelle le Bitcoin Fund n'est pas dans l'intérêt public sous prétexte que cette décision ignore le rôle des lois en valeurs mobilières dans la promotion de marchés financiers équitables et efficaces. 3iQ soutien aussi que la CVMO applique au Bitcoin Fund des normes opérationnelles qui sont plus sévères que ce qui est requis par la loi.

En octobre 2018, 3iQ a déposé un prospectus provisoire pour The Bitcoin Fund après avoir travaillé en étroite collaboration avec le personnel de la CVMO pendant deux ans afin d'établir un véhicule de placement sûr, réglementé et géré par des professionnels et permettre aux Canadiens d'avoir accès à cette nouvelle catégorie d'actif intéressante dans leur portefeuille traditionnel d'investissement et leur compte enregistré. Le Bitcoin Fund ne se veut pas un programme d'investissement complet pour tout investisseur, mais plutôt une allocation dans le cadre d'un portefeuille d'investissement pour fournir une diversification à une classe d'actifs non corrélée et une technologie innovante.

« Cette demande d'audience est une étape importante non seulement pour l'Ontario, mais aussi pour le Canada pour faire preuve de leadership et répondre aux préoccupations mondiales concernant la réglementation et le dépôt des cryptoactifs », a déclaré Fred Pye, président et directeur général de 3iQ. « Avec tous les éléments pertinents en place, nous avons créé un véhicule de placement qui, à notre avis, est conforme aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et qui cherche à répondre aux besoins de tous les Canadiens, y compris le 5 % des Canadiens qui ont investi dans le bitcoin ».

Selon Shaun Cumby, chef des placements de 3iQ, « En collaboration avec nos partenaires dépositaires, nous avons établi des processus de gestion du risque opérationnel à la fine pointe de l'industrie pour protéger la réputation du Fonds, conformément à notre norme de diligence en tant que gestionnaire de fonds de placement et conformément aux lois applicables en valeurs mobilières ».

« L'évaluation de la valeur liquidative du Fonds sera basée sur l'indice MVIS CryptoCompare Bitcoin maintenu par MV Index Solutions GmbH, un administrateur d'indices réglementé par le BaFIN allemand et un leader mondial dans ce domaine, » a déclaré John Loeprich, directeur financier de 3iQ.

« Compte tenu de toutes les préoccupations en matière de réglementation, nous croyons qu'il est nécessaire de tenir une audience des commissaires indépendants de la CVMO pour débattre de la question de l'intérêt public en fonction de preuves factuelles », a déclaré Howard Atkinson, président du conseil de 3iQ. « Comme on l'a vu lors de l'effondrement récent de QuadrigaCX, les Canadiens investissent dans des actifs cryptographiques sans bénéficier d'une réglementation des valeurs mobilières. Nous pensons que l'industrie a suffisamment progressé et que le moment est venu d'accepter le Bitcoin Fund. Nous avons travaillé fort avec les participants de l'industrie et les organismes de réglementation pour en arriver à cette étape, et nous espérons mener à bien ce processus lors d'une audience. Nous croyons que le Bitcoin Fund est une occasion de faire progresser les efforts dans le domaine des technologies de l'information financière à Toronto, en Ontario et au Canada, et qu'il aidera à attirer des entreprises, des employés et des investisseurs dans cet espace passionnant. »

À propos de 3iQ Corp.

3iQ est un gestionnaire de fonds de placement canadien qui offre des produits de placement novateurs et de qualité institutionnelle. 3iQ gère actuellement le 3iQ Global Cryptoasset Fund, un fonds de placement privé qui détient du bitcoin, de l'éther et de la litecoin et qui est admissible à des placements par des investisseurs qualifiés au Canada ou en vertu d'autres dispenses à l'obligation de prospectus. Fondée en 2012, 3iQ se concentre actuellement sur les technologies perturbatrices et l'espace cryptoasset. Visitez www.3iQ.ca pour en savoir davantage ou communiquez avec Frederick T. Pye (fpye@3iQ.ca) ou Howard Atkinson (Hatkinson@3iQ.ca) pour prendre un rendez-vous téléphonique.

À propos de MV Index Solutions GmbH

MV Index Solutions (MVIS®) développe, surveille et concède sous licence les indices MVIS, une sélection d'indices de référence ciblés, investissables et diversifiés. Les indices sont spécialement conçus pour sous-tendre des produits financiers. Les indices MVIS couvrent plusieurs catégories d'actifs, notamment les actions, les marchés des titres à revenu fixe et les actifs numériques, et sont autorisés à servir d'indices sous-jacents aux produits financiers. MVIS est une société VanEck.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:05 et diffusé par :