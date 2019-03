/R E P R I S E -- L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario donne des conseils pour favoriser la santé mentale des élèves/





Document d'information, recommandation professionnelle : Favoriser la santé mentale des élèves

TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - L'organisme de réglementation des enseignantes et enseignants de l'Ontario prodigue des conseils professionnels à ses 235 000 membres sur la façon d'appuyer les élèves ayant des problèmes de santé mentale.

Le spectre de la maladie mentale touche les élèves de tous les milieux et de tous les niveaux scolaires.

Quelques statistiques :

Environ 1,2 million d'enfants et de jeunes souffrent de maladie mentale. Toutefois, moins de 20 % d'entre eux reçoivent un traitement approprié 1 .

. Soixante-dix pour cent des problèmes de santé mentale se manifestent durant l'enfance ou l'adolescence 2 .

. Au Canada , le suicide représente près d'un quart de tous les décès chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Il s'agit de la deuxième cause de décès chez les adolescents3.

«Les enseignants sont souvent les premiers à remarquer des changements de comportement chez les élèves, affirme Michael Salvatori, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. Des enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario bien informés peuvent veiller à ce que les élèves aux prises avec des problèmes de santé mentale reçoivent l'aide dont ils ont besoin.»

La recommandation favorise une approche d'équipe multidisciplinaire des soins aux élèves ayant des problèmes de santé mentale.

«Les enseignants ne diagnostiquent pas une maladie mentale, de dire Nicole van Woudenberg, EAO, présidente du conseil de l'Ordre. Ils peuvent toutefois appuyer les élèves à risque en sachant reconnaître certains signes, à qui les signaler et où trouver des ressources.»

En plus de mettre en évidence les réalités actuelles et les obligations professionnelles du personnel enseignant, la recommandation décrit quelques caractéristiques de la santé mentale et dresse une liste de 30 questions que les enseignants peuvent se poser afin d'évaluer leurs connaissances des situations possibles, des protocoles à suivre ainsi que des ressources de l'employeur et de la communauté.

Lors des groupes de discussion de l'Ordre, l'été dernier, des enseignants et des parents ont souligné la nécessité de prodiguer des conseils cohérents sur le sujet. Le conseil de l'Ordre a approuvé la recommandation professionnelle en vue d'aider les enseignantes et enseignants de l'Ontario à appuyer les élèves.

Pour favoriser le dialogue, l'Ordre organisera des présentations et des tables rondes à Toronto, Ottawa, Kingston, Hamilton, Windsor, Sudbury et Thunder Bay, en mars et en avril.

Parmi les panélistes, notons des représentantes et représentants de conseils scolaires, des élèves, la Dre Amy Cheung du Sunnybrook Health Sciences Centre (Centre des sciences de la santé Sunnybrook) et des experts du domaine de la santé mentale.

Tous les évènements auront lieu entre 9 h et 11 h - entrevues avec les médias de 11 h à midi - aux dates et villes suivantes :

19 mars - Toronto - 101, rue Bloor Ouest

- 101, rue Bloor Ouest 26 mars - Ottawa - 200 Coventry Road

- 200 Coventry Road 27 mars - Kingston - 1550 Princess Street

- 1550 Princess Street 2 avril - Hamilton - 1224 Upper James Street

- 1224 Upper James Street 4 avril - Windsor - 1855 Huron Church Road

- 1855 Huron Church Road 11 avril - Thunder Bay - 550 Harbour Expressway

- 550 Harbour Expressway 17 avril - Sudbury - 1710 The Kingsway

Rendez-vous à oct-oeeo.ca/santementale pour consulter la recommandation et le document d'information et visionner la vidéo.

####

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de réglementer la profession enseignante dans l'intérêt du public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 235 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Nous sommes l'organisme d'autoréglementation comptant le plus de membres au Canada.

___________________________ 1 Association canadienne pour la santé mentale https://cmha.ca/fr/propos-de-l-acsm/information-rapide-la-sante-mentale-la-maladie-mentale; Santé mentale pour enfants Ontario https://www.cmho.org/education-resources/teacher-resources 2 https://www.cmho.org/education-resources/facts-figures (en anglais) 3 Association canadienne pour la santé mentale https://cmha.ca/fr/propos-de-l-acsm/information-rapide-la-sante-mentale-la-maladie-mentale

SOURCE L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :