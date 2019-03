Les membres Radisson Rewards peuvent désormais échanger leurs points auprès de plus de 35 compagnies aériennes





Les clients souhaitant voyager en avion grâce à Radisson Rewards peuvent profiter de tous les avantages du programme et échanger leurs points contre des miles aériens

MINNEAPOLIS, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Radisson Rewards tm, le programme de fidélité mondial du groupe hôtelier Radisson Hotel Group tm, a élargi son portefeuille de partenaires aériens pour permettre aux membres de voyager en avion avec Radisson Rewards et d'échanger leurs points auprès de plus de 35 compagnies aériennes à compter du 1er mars 2019.

« Nous sommes ravis d'accroître la valeur ajoutée de notre programme pour nos clients en leur offrant un moyen simple de gagner des miles aériens tout en bénéficiant de tous les avantages de Radisson Rewards », a déclaré Efrem Berman, responsable mondial de la fidélisation et de l'engagement pour Radisson Hotel Group. « En adhérant au programme Radisson Rewards, les membres bénéficient de tarifs exclusifs et ont accès à des avantages qui leur permettront de vivre des moments mémorables. »

À compter de ce mois, tous les clients souhaitant gagner des miles aériens lors de leurs séjours doivent devenir membres de Radisson Rewards. Leur profil de membre peut être paramétré en ligne de sorte que leurs points soient automatiquement échangés auprès de la compagnie aérienne de leur choix chaque fois que leur compte atteint 10 000 points. Ils peuvent également échanger leurs points au moment de leur choix par tranches de 2 000, 50 000 ou 100 000 points.

Rendez-vous sur www.radissonhotels.com/rewards/airlines pour consulter la liste de nos partenaires aériens.

À PROPOS DE RADISSON REWARDS

Radisson Rewardstm, le programme de fidélité hôtelière mondial de Radisson Hotel Grouptm, offre à ses membres une expérience supérieure à chaque instant, de la réservation jusqu'au depart de l'hôtel. Les membres du programme bénéficient de tarifs réservés, ont accès à des avantages exclusifs et cumulent des points pour accéder à des nuits gratuites. Les avantages du programme Radisson Rewards sont disponibles dans plus de 1 100 hôtels dans le monde, dont : Radisson Collectiontm, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson et Country Inn & Suites® by Radisson. www.radissonhotels.com/rewards

Destiné aux professionnels, Radisson Rewardstm for Business est le programme de fidélité hôtelière mondial de Radisson Hotel Group. Que vous soyez agent de voyages, organisateur de réunions et d'événements, organisateur de voyages ou en charge des réservations pour le compte d'une petite ou moyenne entreprise, vous bénéficiez d'avantages et gagnez des points vous permettant d'obtenir de précieuses récompenses en effectuant des réservations dans l'une de nos sept marques hôtelières.

CONTACTS MÉDIAS

Laura Langemo

Laura.langemo@radissonhotels.com

Peggy Snook

Peggy.snook@radissonhotels.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831795/Radisson_Rewards_Airlines.jpg

