/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Budget fédéral 2019 : la FCEI disponible pour présenter le point de vue des PME/

OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Demain, mardi, les porte-parole de la FCEI seront disponibles pour commenter le budget fédéral.

La FCEI a demandé au gouvernement de mettre en place plusieurs mesures touchant des enjeux importants pour les propriétaires de PME :

Renoncer aux hausses des cotisations au Régime de pensions du Canada /Régime de rentes du Québec et à la nouvelle taxe fédérale sur le carbone imposée aux PME dans plusieurs provinces ou, à tout le moins, compenser ces coûts additionnels.

/Régime de rentes du Québec et à la nouvelle taxe fédérale sur le carbone imposée aux PME dans plusieurs provinces ou, à tout le moins, compenser ces coûts additionnels. Pallier la pénurie de main-d'oeuvre et compenser les coûts d'embauche et de formation des employés par une baisse permanente du taux de cotisation à l'AE des PME et l'octroi aux employeurs d'un congé des cotisations d'AE pour l'embauche de jeunes travailleurs.

Rétablir la promesse de soustraire les placements passifs existants aux nouvelles règles d'admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises (clause grand-père).

Reconnaître les nombreuses formes, tant formelles qu'informelles, que peut prendre l'apport essentiel des conjoints à la réussite de l'entreprise en les exemptant complètement des nouvelles règles sur le fractionnement du revenu.

S'engager à évaluer et à réduire le fardeau administratif au palier fédéral.

Mettre en place un plan de retour à l'équilibre budgétaire au cours des trois à cinq prochaines années.

Prendre des mesures pour qu'il ne soit pas plus coûteux, du point de vue fiscal, de vendre une entreprise à un membre de la famille plutôt qu'à un tiers.

Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale, Dan Kelly, président, Corinne Pohlmann, vice-présidente principale des affaires nationales, et Monique Moreau, vice-présidente des affaires nationales, seront présents à Ottawa pour le dépôt du budget. Dans toutes les provinces, des porte-parole de la FCEI sont aussi à la disposition des médias pour discuter du budget et de son impact sur les PME.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

