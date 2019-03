Une nouvelle orientation publicitaire pour belairdirect





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - La compagnie d'assurance automobile et habitation belairdirect, adopte une nouvelle approche narrative cinématographique pour ses dernières campagnes publicitaires. Lancées aujourd'hui, les nouvelles publicités montrent qu'avec l'assurance simplifiée de belairdirect, les clients demeurent toujours maîtres de la situation et de leur protection auto et habitation, même face à des situations inhabituelles, voire périlleuses.

«?Notre chevalier en armure et son approche humoristique a été l'élément central de nos publicités pendant plusieurs années et cette stratégie nous a bien servis. Pour nos nouvelles campagnes, nous voulons démontrer que nous sommes une compagnie d'assurance qui procure un sentiment de confiance et une tranquillité d'esprit à ses clients puisqu'ils disposent de la couverture dont ils ont besoin?», a déclaré Humberto Valencia, vice-président Marketing et Stratégie numérique pour belairdirect. «?Notre nouvelle orientation nous permet de raconter notre histoire d'une manière plus percutante, tout en nous aidant à établir un contact plus authentique avec nos clients. Nous ramenons également notre chevalier animé en tant qu'élément distinctif de notre image de marque. Nous souhaitons ainsi nous démarquer et marquer l'esprit des consommateurs.?»

Les personnages centraux des nouvelles annonces publicitaires, des clients de belairdirect, maîtrisent sans effort la situation, aussi inconfortable soit-elle, ce qui témoigne de la confiance et de la tranquillité d'esprit qu'inspirent les produits de belairdirect.

Mettant en scène des situations périlleuses et exagérées empreintes de suspense et d'humour - où interviennent un truand et une effrayante voisine hantant une nouvelle maison - ces publicités transportent les téléspectateurs dans des situations qui, sans les produits d'assurance de belairdirect, pourraient s'avérer désastreuses. Elles montrent de quelle façon les produits de belairdirect, comme la Police qui pardonne habitation et les soumissions rapides auto et habitation, aident à simplifier la vie des consommateurs et leur donnent confiance en leur couverture.

Les recherches menées par l'équipe de création de belairdirect ont révélé que, dans des cas extrêmes, les Canadiens, en raison de leurs connaissances limitées dans le domaine, se sentent impuissants, notamment lorsqu'ils doivent se procurer et utiliser des produits d'assurance. belairdirect occupe une place privilégiée pour répondre à ces préoccupations, surtout compte tenu de ses outils numériques, de son programme basé sur l'utilisation Automérite et de son approche d'assurance simplifiée. «?Plus que jamais, les consommateurs veulent ressentir un lien fort avec les marques qui font partie de leur vie et leur faire confiance. Nos activités de marketing témoignent de notre engagement à cet égard », a déclaré M. Valencia. « Chez belairdirect, nous pensons que les gens doivent se sentir protégés, surtout face à des situations qu'ils ne maîtrisent pas.?»

La campagne sera diffusée dans divers médias, dont la télévision, les supports numériques, les panneaux publicitaires et la radio.

Pour visionner les annonces publicitaires, rendez-vous à l'adresse :

La maison

Au moment d'emménager dans une maison lugubre, une famille reçoit un sinistre avertissement annonçant le pire. Mais s'en inquiètent-ils? https://youtu.be/0tPCnOz06tY

Le truand

Le protagoniste est accusé d'avoir volé son patron. Quelle sera sa réaction? https://youtu.be/NxBFUJK-r10

Partenaires du projet

Annonceur : belairdirect - Humberto Valencia, Marie-Claude Filion

Agence : Sid Lee Toronto

Maison de production : Ruffian

Réalisation : Bobbsey Twins from Homicide

Post-production : Saints

Son : Vapor/BLVD

Médias : PHD Montréal

À propos de belairdirect

belairdirect est une compagnie d'assurance, née au Québec en 1955, qui compte aujourd'hui plus de 1?600 employés. belairdirect propose des produits d'assurance automobile et habitation aux consommateurs et offre une solution facile et intégrée qui permet de communiquer directement avec un agent par téléphone, par Internet ou en personne grâce à son réseau de succursales. belairdirect a d'ailleurs été le premier assureur en assurance de dommages en Amérique du Nord à vendre ses produits par l'entremise d'Internet (www.belairdirect.com), démontrant ses qualités innovatrices. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada (TSX : IFC - www.intactfc.com). Pour en savoir plus, veuillez visiter belairdirect.com ou suivre belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.

