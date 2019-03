Québec accueillera Woodrise 2019, un congrès international sur la construction en bois de moyenne et grande hauteur





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre des congrès de Québec, en collaboration avec la Ville de Québec, est heureux d'annoncer la tenue à Québec, à l'automne 2019, de la deuxième édition du congrès mondial sur les immeubles en bois de moyenne et grande hauteur. Woodrise 2019, qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre prochain, réunira les intervenants, décideurs et professionnels du domaine de la construction en bois, réunis pour partager leur savoir et leurs forces afin de faire du bois le matériau essentiel au développement de la ville durable de demain.

L'événement devrait attirer plus de 1 000 participants internationaux, dont une vingtaine de délégations, qui se réuniront pour entendre conférenciers de marque et experts dans des domaines liés à l'utilisation du bois dans la construction, notamment la prévention des risques sismiques et la sécurité incendie des bâtiments en bois, l'incidence du bois sur la qualité de vie et le confort et les marchés émergents.

Woodrise 2019, qui s'articule sous le thème « Bâtir nos villes pour les générations futures », est organisé en collaboration par FPInnovations (Canada) et l'Institut technologique FCBA (France). La première édition du congrès s'est tenue en 2017 à Bordeaux et a connu un énorme succès, tout en permettant un rayonnement exceptionnel de la ville française.

Citations :

« Au moment où le monde s'ouvre à de nouvelles énergies renouvelables et propres, le bois extrait de forêts gérées de façon durable est appelé à jouer un rôle de plus en plus important. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques maintenant - dans des domaines comme les bâtiments en bois de grande hauteur et la bioéconomie émergente - pour que le Canada soit encore un chef de file mondial de la foresterie dans un avenir lointain. »

Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'aménagement durable des forêts québécoises et l'utilisation des produits qu'elle génère sont au coeur de nos priorités. Le développement de produits et de projets innovants utilisant le bois contribue à la croissance économique du Québec et à la lutte contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous sommes fiers de nous associer à FPInnovations et aux différents partenaires de Woodrise 2019 afin d'entreprendre, dès maintenant, un développement responsable qui sera source de fierté pour les générations futures. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« L'édition 2019 de Woodrise réunira en un seul événement des experts internationaux de la construction en bois, en plus d'offrir une plateforme exceptionnelle facilitant le réseautage et les échanges technologiques et commerciaux. FPInnovations est heureuse de contribuer à la venue au Canada d'un tel événement, qui témoigne de notre engagement pour des solutions qui façonneront le futur bâti dans une perspective de développement durable. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« Cette seconde édition du Congrès démontre une nouvelle fois l'importante collaboration qui existe entre FCBA et FPInnovations. Après Bordeaux en 2017, nous sommes fiers de voir que Woodrise s'inscrit dans la durée et se positionne comme l'un des événements majeurs de la construction en bois à l'échelle internationale. »

Patrick Molinié, Institut Technologique FCBA - Créateur de Woodrise 2017

« Nous sommes fiers d'accueillir des congrès d'envergure tels que Woodrise 2019. Le Centre des congrès de Québec devient ainsi une vitrine exceptionnelle pour mettre en lumière le savoir-faire et l'expertise d'industries clés performantes. »

Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général, Centre des congrès de Québec

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. L'organisation a des laboratoires de recherche à Québec, Montréal et Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le Canada.

À propos de FCBA

Centre Technique Industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d'action couvre l'ensemble de la filière stratégique nationale forêt-bois des secteurs : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. Ses 350 experts situés à Champs-sur-Marne (au sein du cluster ville durable), Bordeaux, Grenoble, Cestas, Charrey-sur-Saône, Nantes et Limoges assurent avec leurs 25 000 m² de laboratoires les missions de recherche, innovation, essais, certification, consultance, formation et normalisation. Il est l'un des trois plus grands Centres de Technologie au monde du secteur forêt-bois. Ses deux valeurs sont l'excellence scientifique et les relations humaines.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques pour Québec tout en contribuant au rayonnement de la capitale. Certifié LEED-CI et EB, BOMA BESt et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :