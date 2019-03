Sage gagne le prix du meilleur logiciel financier/ERP au Reseller Choice Awards 2018





TORONTO, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d'entreprise en nuage, a annoncé aujourd'hui que Sage Business Cloud a été reconnu comme le grand gagnant dans la catégorie du Meilleur logiciel financier/ERP au Canada au Reseller Choice Awards 2018. Sage Business Cloud s'avère la seule plate-forme infonuagique dont les entreprises auront besoin tout au long de leur parcours. Il offre une gamme de solutions infonuagiques robustes variant de la comptabilité des petites entreprises à un logiciel avancé en gestion d'entreprise, ressources humaines et rapports financiers.



À cet effet, le Reseller Choice Awards annuel a donc invité les partenaires intermédiaires du Canada à voter pour leurs fournisseurs et distributeurs préférés. La cérémonie de cette année s'est tenue à Toronto et les partenaires intermédiaires à travers le pays ont voté pour plus de 600 candidats dans plus de 70 catégories.

Le vote de confiance des partenaires intermédiaires à Sage au Reseller Choice Awards 2018 sert de témoignage particulièrement fort à l'égard de Sage Intacct, Sage 300cloud, Sage People et Sage Business Cloud Enterprise Management?les solutions de gestion d'entreprise que les partenaires appuient dans le cadre de la plate-forme Sage Business Cloud.

« Nous sommes incroyablement honorés que la communauté des revendeurs du pays nous est reconnus comme le Meilleur logiciel financier/ERP, » a déclaré Nancy Teixeira, Vice-présidente du Groupe Entreprise et Partenaire de Sage Canada. « Le Reseller Choice Award témoigne de la valeur que Sage offre aux partenaires, en proposant des solutions qui répondent totalement aux besoins de gestion d'entreprise des clients, et réitère également notre engagement à offrir aux clients et partenaires les outils dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises ».

Pour obtenir plus de renseignements et voir la liste complète des gagnants, allez à : https://e-channelnews.com/the-2018-reseller-choice-award-winners-for-canada-are/ .

Contact des médias :

Betty Tian

Sage

Bureau : 604-207-3611

Betty.Tian@Sage.com

À propos de Sage

Sage (FTSE : Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines ? peu importe qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises en développement. Nous le faisons à l'aide de Sage Business Cloud - la seule et unique solution de gestion d'entreprise que les clients auront besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise Management, People & Payroll, ainsi que les paiements et les services bancaires.



Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois millions de clients de 23 pays, en s'appuyant sur l'expertise de nos 13 000 collègues et d'un vaste réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités et d'apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.



Découvrez-en davantage à http://www.sage.com/ca /.

