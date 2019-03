Annonce d'une bourse d'études en mémoire du Dr Henry Morgentaler





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - La Ontario Coalition for Abortion Clinics (OCAC) et l'organisme Humanist Canada sont heureux d'annoncer l'avènement du Dr. Henry Morgentaler Memorial Scholarship, une bourse d'études en mémoire du Dr Henry Morgentaler qui viendra soutenir les médecins voulant acquérir les compétences requises pour effectuer des avortements.

Médecin humaniste, le Dr Morgentaler soutenait le droit des femmes à choisir. Ses efforts pour offrir des services sécuritaires d'avortement, sa contestation devant la Cour suprême et sa volonté de défendre ce droit jusque derrière les barreaux auront mené à la décriminalisation de l'avortement au pays. Le Dr Morgentaler formera par la suite nombre de médecins dans ses cliniques. L'avènement de la bourse d'études en mémoire du Dr Henry Morgentaler vient aujourd'hui poursuivre ses efforts, en soutenant la formation des médecins souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour offrir des services d'avortement. Cette initiative nous permet d'honorer sa mémoire et de continuer de promouvoir le droit des femmes à la liberté sexuelle.

« Cette bourse vient souligner le travail et les sacrifices consentis par le Dr Morgentaler dans sa lutte pour le droit des femmes à un avortement sécuritaire, sur demande et subventionné, explique Rosemary Warren, une des membres de la OCAC. Tout comme le grand intérêt que vouait le Dr Morgentaler à la formation, ces fonds viendront aider les médecins à se spécialiser en avortement, tout en protégeant le droit des Canadiennes de choisir leur destinée ».

« Humanist Canada est heureux de collaborer avec la Ontario Coalition for Abortion dans le cadre de cette bourse, afin de continuer à protéger les droits génésiques des femmes au Canada et à promouvoir les valeurs humanistes et les droits de la personne pour lesquels s'est battu le Dr Henry Morgentaler - des valeurs qui définissent la société canadienne » mentionne Scott Jacobsen, l'un des membres du conseil d'administration de l'organisme.

Le Dr. Henry Morgentaler Memorial Scholarship offre de manière intermittente une bourse de 1 000 $ à un médecin pour qu'il ou elle puisse fournir des services spécialisés en avortement. Ce montant sera utilisé pour sa formation et l'acquisition de compétences et techniques dans le but d'effectuer des avortements. Le médecin boursier devra offrir ces services au Canada.

À propos de la Ontario Coalition of Abortion Clinics (OCAC)

La Ontario Coalition for Abortion Clinics (OCAC) est née en 1982 du partenariat entre le Immigrant Women's Health Centre, le Hassle Free Clinic et le Birth Control and VD Information Centre, tous situés à Toronto. De concert avec le Dr Henry Morgentaler et d'autres entités impliqués dans le mouvement pro-choix, la OCAC a oeuvré pour faire invalider la loi fédérale concernant l'avortement. En janvier 1988, dans son jugement historique en réponse à la contestation du Dr Morgentaler, la Cour suprême décriminalisait l'avortement et élargissait son accès pour nombre de femmes à travers le pays, sans égard à leur statut social, leur race, leur origine ethnique, leur sexualité ou leurs habiletés. Des cliniques ont été ouvertes dans de nombreuses provinces et, bien que certaines luttes restent encore à finir, le pas franchi était énorme.

À propos de Humanist Canada

Humanist Canada (HC) travaille à l'éducation et à la sensibilisation en matière d'humanisme. Nous offrons du soutien aux groupes et aux causes laïques partout au Canada. Nous soutenons l'avancement des savoirs scientifiques, académiques et médicaux, ainsi que les efforts en matière de promotion des droits de la personne. En 1968, le premier président de Humanist Canada fut le Dr Henry Morgentaler, un infatigable défenseur des droits génésiques des femmes. Humanist Canada continue de s'impliquer dans nombre de causes sociales, incluant le droit à l'avortement, le droit à mourir dignement et la protection des droits de la personne.

