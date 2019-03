AGCO annonce un partenariat stratégique avec Solinftec





AGCO Corporation (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur mondial d'équipement agricole, annonce un partenariat commercial et technologique avec Solinftec, un important développeur et distributeur international de solutions d'agriculture numérique. Ce partenariat donnera aux clients d'AGCO un accès direct au portefeuille de solutions de Solinftec, lesquelles comprennent notamment des ordinateurs de bord, des stations météorologiques, des capteurs de sol, des réseaux de télémétrie, des algorithmes exclusifs et la génération en temps réel de renseignements exploitables générant une efficacité opérationnelle et agronomique. Les nouvelles solutions seront lancées au Brésil à partir de début 2019 pour les producteurs de canne à sucre, soja, maïs et coton et seront lancées aux États-Unis pour le cycle de récolte 2020 des producteurs de maïs et de soja. Les offres de Solinftec viendront compléter les solutions de parc et de ferme déjà disponibles via le portefeuille d'agriculture intelligente Fuse® d'AGCO.

Depuis 11 ans, Solinftec offre à ses clients des solutions qui capturent et traitent des données en temps réel et en ligne, dans le but d'améliorer le vaste écosystème opérationnel d'une ferme. Les solutions Solinftec sont composées de différentes couches de dispositifs, de télécommunications et de logiciels, communes aux récoltes et aux régions. En plus de ces couches, Solinftec a développé une vaste suite de logiciels et de solutions algorithmiques permettant de résoudre les importants problèmes soulevés par chaque culture et région. Ces solutions ont considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle et ont permis à Solinftec d'acquérir 60 % du marché de la canne à sucre au Brésil.

Renato Hersz, directeur de la stratégie et du développement d'entreprise chez Solinftec, a déclaré : « Nous sommes honorés et ravis de l'opportunité de travailler avec AGCO. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur la production alimentaire à l'échelle mondiale. Grâce à la technologie, nous pouvons définitivement produire plus avec moins de contraintes du point de vue économique, social et environnemental. »

Le partenariat entre AGCO et Solinftec est issu de l'approche ouverte qu'adopte Fuse pour promouvoir l'agriculture intelligente par le biais, notamment, d'un modèle de partenariat transparent qui permet aux agriculteurs de choisir librement leurs machines, leurs logiciels de gestion agricole et leurs logiciels agronomiques, ainsi que leurs prestataires de services. « Nous sommes heureux d'ajouter un innovateur aussi éprouvé à notre réseau mondial Fuse et de continuer à donner aux agriculteurs le choix d'améliorer l'efficacité de leurs opérations agricoles. Nos clients sud-américains vont tout de suite tirer parti de cette ressource, mais nous sommes impatients de nous développer avec eux dans le monde entier au cours des prochaines années », a ajouté Chris Rhodes, directeur du développement commercial de Global Fuse chez AGCO Corporation. AGCO et Solinftec vont en outre envisager les moyens d'intégrer le portefeuille de Solinftec dans le programme Farm Solutions récemment lancé en Amérique du Sud, ainsi que des intégrations et IPA potentielles avec d'autres produits Fuse.

Pour en savoir plus sur le modèle de partenariat Fuse d'AGCO et sur son approche de l'agriculture intelligente, consultez le site http://www.AGCOcorp.com/Fuse.

Pour en savoir plus sur Solinftec, consultez le site http://solinftec.com/en/.

À propos d'AGCO

Leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de solutions agricoles, AGCO (NYSE : AGCO) contribue à améliorer la productivité agricole en offrant une gamme complète d'équipements et de services connexes. Vendus sous cinq marques principales : Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, les produits AGCO sont soutenus par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, États-Unis, AGCO a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards USD. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de Solinftec

Leader mondial en agriculture numérique, Solinftec fournit aux agriculteurs des renseignements exploitables. Nous favorisons l'efficacité opérationnelle et l'efficience agronomique en développant et en utilisant les meilleures technologies disponibles en IdO (Internet des objets), télécommunications (satellite, mobile, maillage, domaine étendu de faible puissance), traitement de données (cloud et périphérie) et informatique (algorithmes linéaires et intelligence artificielle, ou IA). La plateforme Solinftec est évolutive et s'attaque aux principaux goulots d'étranglement de la production agricole dans 10 pays différents en gérant de nombreux types de récoltes. Cette plateforme compile et traite en temps réel les données de capteurs granulaires générées par plus de 30 000 machines agricoles réparties sur plus de 18 millions d'acres. Elle intègre aussi les sources de télédétection et externes. Nous fournissons des recommandations générées automatiquement via des appareils mobiles, des ordinateurs de bord et une plateforme Web. La mission de Solinftec consiste à aider les agriculteurs à produire plus avec moins de moyens, et à prendre les bonnes décisions. Pour plus d'informations sur Solinftec, consultez le site www.solinftec.com.br

