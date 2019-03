IMMO 2019 - L'événement phare de l'immobilier locatif





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - En immobilier résidentiel, tous les signaux sont au vert avec une conjoncture économique favorable, une demande locative forte et des taux d'inoccupation historiquement bas. S'agit-il d'un contexte éphémère ou plutôt d'une tendance durable? En quoi le marché actuel est-il si différent du reste du pays et d'ailleurs? C'est ce qu'expliqueront les conférenciers et panélistes invités à IMMO 2019, sixième édition de cet événement annuel présenté par la CORPIQ, à Montréal.

En matinée, quatre conférenciers dresseront un portrait de la situation et des tendances à venir permettant ainsi d'obtenir les dernières données économiques pour mieux saisir le marché actuel.

Sébastien Lavoie, Chef économiste de la Banque Laurentienne, entretiendra les participants sur l'environnement économique et ses impacts sur le marché immobilier.

Hélène Bégin, économiste principale de Desjardins, fera un survol du marché immobilier québécois.

Marie-France Benoit, directrice principale, Évaluation et services-conseils, Groupe Altus, offrira un aperçu de l'effervescence sur le marché immobilier.

François Lambert, conférencier principal, entrepreneur, investisseur, gestionnaire et «ex-dragon», présentera les ingrédients de l'entrepreneurship ainsi que l'état d'esprit à adopter pour avoir du succès.

Ces présentations seront suivies, en après-midi, par plusieurs ateliers simultanés, portant sur des sujets d'actualité et présentés par des experts de l'industrie, tels que : la loi R-20 et les défis légaux concernant l'entretien\rénovation des immeubles, le pouls des valeurs en immobilier, le branding, le logement de demain et les leviers pour augmenter les revenus. Plus de 300 propriétaires, gestionnaires et leaders de l'immobilier sont attendus à cet événement incontournable.

Mentionnons qu'IMMO 2019 est rendu possible grâce à l'appui de précieux partenaires, soit Hydro-Québec, GazMétroPLUS, Financière First National sec, Patrice Ménard Multi-Logements inc (PMML) et Kangalou.

IMMO 2019 Date : 20 mars 2019 Heure : 8h à 17h Lieu : DoubleTree, par Hilton, Grand Salon (niveau 4) 1255, rue Jeanne Mance Montréal, Québec H5B 1E5

Pour connaître l'horaire détaillé, visitez CORPIQ.COM.

