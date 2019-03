Près de la moitié des consommateurs canadiens prêts à partager des informations personnelles avec les banques et compagnies d'assurance en échange de rabais, selon une étude Accenture





TORONTO, le 19 mars 2019 /CNW/ - Un nouveau rapport Accenture (NYSE: ACN) révèle que près de la moitié des consommateurs canadiens seraient prêts à partager des données personnelles importantes avec leur banque et leur compagnie d'assurance, comme des données sur l'emplacement et de l'information sur les habitudes de vie, en échange de rabais sur leurs produits et services.

L'étude mondiale d'Accenture, Financial Services Consumer Study (en français, Étude consommateurs sur les services financiers), s'est basée sur un sondage réalisé auprès de 47 000 consommateurs provenant de 28 pays, dont 2 000 Canadiens. Il en est ressorti que plus de la moitié des consommateurs partageraient cette information en échange d'avantages, dont des approbations de prêts plus rapides, des rabais sur un abonnement au gym, ainsi que des offres personnalisées selon leur emplacement actuel.

Toutefois, les consommateurs canadiens croient du même souffle que la vie privée est primordiale, avec près des trois quarts (72 %) affirmant demeurer très prudents quant à l'aspect confidentiel de leurs informations personnelles. En effet, les violations de la sécurité des données constituent la deuxième plus grande crainte pour les consommateurs, derrière l'augmentation des coûts, lorsqu'interrogés sur les raisons qui pourraient les inciter à quitter leur banque ou assureur.

« Les consommateurs canadiens sont prêts à partager leurs données personnelles lorsque ça leur simplifie la vie, mais ils demeurent méfiants quant à la façon dont cette information est utilisée », constate Robert Vokes, directeur général pour les services financiers chez Accenture au Canada. « Sachant cela, les banques et compagnies d'assurance doivent livrer une expérience ultra-significative et vraiment utile afin de demeurer pertinents, de conserver la confiance et d'acquérir la loyauté des clients, dans une économie numérique. »

Mondialement, les consommateurs se sont montrés très favorables face à des primes d'assurance personnalisées, avec 64 % intéressés à voir leur prime d'assurance automobile ajustée grâce à leur conduite prudente, ainsi que 52 % en échange de primes d'assurance vie ajustées à des habitudes de vie sain. Quatre consommateurs sur cinq (79 %) seraient prêts à fournir de l'information personnelle à leur assureur, dont leur revenu, leur emplacement et leurs habitudes de vie, s'ils croient que ça peut réduire la possibilité d'être blessé ou de subir une perte.

Au niveau des services bancaires, ce sont 81 % des consommateurs qui seraient prêts à partager des données au sujet de leur revenu, leur emplacement, ainsi que leurs habitudes de vie en échange d'une approbation de prêt rapide, alors que 76 % le feraient afin de recevoir des offres personnalisées, basées sur leur emplacement, comme des rabais chez un marchand. Environ deux consommateurs canadiens sur cinq (42 %) veulent que leur banque leur fournisse des mises à jour au sujet de leur portefeuille, en se basant sur les dépenses du mois, alors que 46 % veulent des conseils pour économiser, basés sur leurs habitudes d'achats.

Le désir de partager ses données varie à travers le monde

Le désir de partager des données personnelles importantes avec les institutions financières était le plus élevé en Chine, où 67 % des consommateurs sont prêts à partager plus d'information pour obtenir des services personnalisés. La moitié (50 %) des consommateurs américains disent vouloir partager plus de données pour obtenir des services personnalisés. En Europe - lieu où le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en mai - les consommateurs étaient plus méfiants. Par exemple, seulement 40 % des consommateurs en Angleterre et en Allemagne ont affirmé vouloir partager plus d'informations avec les banques et les compagnies d'assurance contre des services personnalisés.

Vous pouvez télécharger le rapport complet (en anglais) à accenture.com/FSConsumerStudy2019.

Méthodologie

Accenture a interrogé 47 000 répondants à travers 28 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine (et Hong Kong), Colombie, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, France, Finlande, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pérou, Pays-Bas, Royaume Uni, Singapour, Suède et Thaïlande. Les répondants devaient posséder un compte bancaire, ainsi qu'une police d'assurance, et s'étendait sur de multiples générations et niveaux de revenus. Le sondage a été tenu entre mai et juin 2018.

À propos d'Accenture

Accenture est l'une des plus importantes entreprises de services professionnels au monde, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opérations. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives - soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde -, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant près de 469 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture suscite l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Consultez notre site web au https://www.accenture.com/ca-fr.

SOURCE Accenture

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :