Une entreprise de technologie financière est sur le point de stimuler l'industrie canadienne du voyage





Uplift fait son entrée sur le marché canadien en offrant des paiements mensuels flexibles pour les voyages

TORONTO et MENLO PARK, CA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Uplift, une entreprise de technologie financière de la Silicon Valley offrant aux voyageurs la possibilité de réserver maintenant et de payer au fil du temps, est heureuse d'annoncer son entrée sur le marché canadien.

Spécialement conçu pour les voyages, Uplift travaille exclusivement avec des partenaires de l'industrie en intégrant une option de paiement mensuel de façon transparente dans leurs flux de réservations. L'entreprise offre également une solution sur mesure pour les agents de voyages et les centres d'appels, qui garantit l'accès aux transactions hors ligne. Cette technologie innovante permet d'augmenter considérablement les taux de conversion et les valeurs moyennes des transactions pour les partenaires tout en rendant les voyages plus accessibles, plus abordables et plus gratifiants pour les consommateurs.

Lancé en 2017 par une équipe de vétérans passionnés de l'industrie du voyage et dirigé par le PDG Brian Barth, Uplift a changé la façon dont les consommateurs magasinent, réservent, paient et expérimentent les formules de voyage. Avant Uplift, Brian a cofondé en 1999, Sidestep, le premier métamoteur de recherche de voyage qui a été acquis par la suite par Kayak.

« La réservation d'un voyage peut être coûteuse et un processus souvent stressant », a déclaré Robert Soderbery, président d'Uplift. « En offrant des options de paiement flexibles, nous souhaitons aider les consommateurs à réserver en toute confiance et à profiter de leurs voyages. Nous sommes ravis d'accélérer notre expansion et de présenter Uplift aux consommateurs canadiens. Le Canada est une suite logique pour nous, et au cours des prochains mois, nous intégrerons de nouveaux partenaires et élargirons les capacités de notre produit. Le marché canadien du tourisme et des voyages est solide, et nous sommes convaincus que notre solution de paiement mensuel est une solution gagnant-gagnant pour les consommateurs et les partenaires de l'industrie. »

Uplift connaît une croissance rapide et a récemment clôturé une ronde de financement par actions de série C de 123 millions de dollars américains. L'entreprise a obtenu bien du succès aux États-Unis en établissant des partenariats avec des entreprises de renommée mondiale, notamment American Airlines Vacations, Spirit Airlines, Norwegian Cruise Line, Southwest Vacations et de nombreuses autres. En partenariat avec Uplift, les marques de voyages ont vu leurs indicateurs s'améliorer dans tous les domaines, y compris une augmentation allant jusqu'à 26 % de la valeur moyenne des transactions.

« Uplift est une entreprise passionnante et je suis fière d'en faire partie », a déclaré Denise Heffron, directrice générale d'Uplift Canada. « C'est une compagnie unique en son genre qui va redéfinir les voyages au Canada, en offrant aux consommateurs de nouvelles possibilités et options qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées ou qu'ils n'auraient jamais cru possibles auparavant. »

À compter d'avril 2019, les consommateurs canadiens pourront avoir accès à l'option de financement de voyage d'Uplift sur les sites Web des partenaires, et par l'entremise des agents de voyages partenaires.

À propos d'Uplift

Uplift a été fondée par une équipe passionnée de vétérans de l'industrie du voyage, visant à offrir aux consommateurs une meilleure façon de magasiner, réserver, payer et expérimenter les formules de voyage. Notre mission est de rendre les voyages plus accessibles, plus abordables et plus gratifiants pour tous. En offrant une solution de paiement simple et flexible, Uplift fait profiter les consommateurs qui peuvent réserver maintenant et payer au fil du temps.

