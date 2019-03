Mise à jour - Avis aux médias - Séminaire de la FTQ sur la retraite et les assurances - Plus que jamais concernés par l'avenir de notre filet social





Veuillez noter qu'il y a eu des changements dans le 3e paragraphe du communiqué

MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister au Séminaire FTQ sur la retraite et les assurances qui aura lieu les 19 et 20 mars 2019 à l'Hôtel Westin de Montréal.

Le filet social des travailleurs et travailleuses est attaqué de toutes parts. Il faut s'inquiéter entre autres de l'avenir de nos régimes de retraite et d'assurances collectives. La FTQ, dans le cadre de son séminaire sur la retraite et les assurances, propose une réflexion sur les changements législatifs récents qui vont avoir un impact sur nos régimes de retraite ainsi que sur les enjeux qui guettent le dossier de la retraite et des assurances collectives.

À l'approche des élections fédérales, les participants et participantes pourront également assister à un panel où il sera question de la mise en place d'un régime d'assurance médicaments public et universel et auquel participeront les députés fédéraux Karine Trudel du NPD et Gabriel Ste-Marie du Bloc Québécois.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Séminaire de la FTQ sur la retraite et les assurances collectives



Date : 19 et 20 mars 2019



Heure : 9 heures



Où : Hôtel Westin de Montréal

270, rue St-Antoine Ouest, Montréal (Qc) H2Y 0A3



Qui : Le président et le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer et Serge Cadieux, ainsi qu'une dizaine de conférenciers et conférencières de haut niveau.

Vous pouvez consulter le programme et la liste des conférenciers et conférencières sur la page de l'événement : https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/seminaire-ftq-retraite-et-assurances-2019/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

