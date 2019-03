Le triple résultat: le nouveau modèle d'affaires en éducation





SHERBROOKE, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Classcraft , un système de gestion de la motivation pour les écoles lauréat de plusieurs prix, annonce aujourd'hui avoir officiellement obtenu la certification B Corp . Afin de se voir octroyer cette certification, une entreprise doit respecter des normes strictes au niveau de l'impact social et environnemental, ainsi que de sa transparence et sa responsabilité. De plus, elle doit démontrer sa volonté d'utiliser le pouvoir de l'entreprise pour régler des problèmes sociaux et environnementaux. Shawn et Devin Young, ainsi que leur père Lauren, ont fondé l'entreprise en 2013 et lancé leur produit edtech novateur en 2015.



« Nous sommes tellement fiers d'être l'une des rares entreprises dans le domaine de l'edtech qui respectent les normes établies afin d'obtenir la certification B Corp, et ce, au niveau international, » explique le PDG de Classcraft, Shawn Young, depuis les bureaux principaux de l'entreprise à Sherbrooke. « Tout au long du processus, ce n'est pas suffisant de dire que vous faites ce que vous faites pour le bien des enfants: il faut le prouver grâce à des données et grâce à la recherche. Pour nous, il était facile de prouver nos résultats puisque nous fournissons aux éducateurs des façons concrètes de mesurer quotidiennement l'impact de Classcraft. »

Le président de Classcraft, Devin Young, situé à New York, élabore: « Notre système de gestion de la motivation (SGM) offre des données en temps réel sur la motivation des élèves, leurs performances académiques, leurs comportements socioaffectifs et sur le développement de leurs compétences. Ces données sont essentielles afin de continuer d'innover et d'offrir des résultats mesurables aux écoles et aux commissions scolaires. La certification B Corp démontre qu'une entité indépendante reconnait que notre façon de travailler va de concert avec le travail que nous accomplissons. »

Shawn ajoute: « Nous sommes dévoués au triple résultat: avoir une entreprise qui réussit, avoir un impact positif sur la vie de nos clients et contribuer de façon positive à la société et à notre environnement. Ça a toujours été notre mission. »

« Le fonds MaRS Catalyst Fund se réjouit d'avoir aidé Classcraft à traverser le processus de certification B Corp, mentionne Kathryn Wortsman, gestionnaire de fonds chez MaRS Catalyst Fund. Notre mandat exige que toutes les entreprises que nous soutenons soient évaluées et démontrent les meilleures pratiques au niveau de l'environnement, de la société et de la gestion. Nous croyons que ces entreprises ont tout pour réussir grâce à une mission alignée avec une bonne gestion, de bonnes pratiques des employés et des politiques environnementales. De plus, leurs efforts soutiennent une meilleure culture d'entreprise favorisant l'engagement et améliorant le rendement et la satisfaction des clients. »

Classcraft a obtenu une évaluation de 86,6, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 50,5 des entreprises similaires désirant obtenir la certification B Corp. Les entreprises doivent obtenir une note de 80 ou plus afin de se voir octroyer cette certification. Aujourd'hui, Classcraft rejoint 2778 entreprises B Corp de partout dans le monde.

B Lab, l'organisme sans but lucratif attribuant la certification, décrit les B Corporations comme étant « une nouvelle forme d'entreprise qui maintient l'équilibre entre leur but et leurs profits. Légalement, les entreprises de ce type doivent tenir compte de l'impact de leurs décisions sur leurs employés, leurs clients, leurs fournisseurs, leur communauté et l'environnement. »

« Nous sommes fiers de voir Classcraft rejoindre les rangs des leaders de la communauté B Corp qui propulsent un mouvement mondial invitant les entreprises à oeuvrer pour le bien, affirme la gestionnaire B Lab au Canada, Kasha Huk. Nous sommes enthousiastes de voir ce genre de leadership dans le domaine des technologies de l'éducation ainsi que dans plus de 150 industries situées dans 60 pays autour du monde. »

Fondée en 2013 par les frères Shawn et Devin Young, ainsi que leur père Lauren, Classcraft est une entreprise edtech située au Québec et à New York, lauréate de plusieurs prix et ayant obtenu la certification B Corporation. Son système de gestion de la motivation exclusif s'appuie sur le phénomène culturel que sont les jeux vidéos afin d'aider les éducateurs à obtenir des améliorations quantifiables au niveau des performances scolaires, du développement de compétences non cognitives et du climat scolaire. En combinant l'apprentissage réel et virtuel, Classcraft transforme leur progression scolaire en un jeu qu'ils jouent ensemble tout au long de l'année. Plus de 5 millions d'élèves et d'éducateurs dans plus de 160 pays jouent à Classcraft, disponible en 11 langues.



Cofondateur et PDG de Classcraft, Shawn Young a enseigné la physique de secondaire cinq pendant neuf ans. Il détient un baccalauréat en physique et une maîtrise en éducation de l'Université de Sherbrooke. De plus, il s'agit d'un développeur d'expérience. Shawn occupe une place sur le comité consultatif pour UNESCO MGIEP, sur le comité consultatif d'entreprise de Future Ready School au New Jersey et pour le comité consultatif de SETDA. Il est le vice-président de l'association Edteq et un ambassadeur de la faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il a été conférencier invité à Harvard et a conseillé la Maison-Blanche au sujet du avenir des évaluations et du rôle des jeux dans l'éducation primaire et secondaire.

Cofondateur et président de Classcraft, Devin Young connait bien le domaine de l'éducation et possède beaucoup d'expérience en design. Il supervise les équipes de communications, de marketing, de design et de narration. Devin est un entrepreneur et un directeur créatif prolifique ayant préalablement dirigé une entreprise edtech et une entreprise de production avec des clients comme Chanel, Microsoft, Intel, See.me et le Future of Storytelling Summit (FOST). Il a agi en tant que conseiller auprès de la Maison-Blanche, de SETDA et Future Ready School au New Jersey. Il a aussi été conférencier invité à Harvard ainsi qu'à ISTE, SXSW Interactive, Games for Change, ASU GSB, à l'ED Games Expo du département américain de l'éducation, Creative Mornings, et pour le New York Tech Meetup.

