Les modules PV Suntech de 27 MW, équipant le premier projet PV à grande échelle réalisé par Biosar, sont pleinement opérationnels





Héritage, tradition et innovation : la symphonie de l'énergie

ROTTERDAM, Pays-Bas, 19 mars 2019 /CNW/ - Moerdijk, l'un des principaux sites de production pétrochimique d'Europe, est aussi le domicile de l'un des parcs solaires les plus importants aux Pays-Bas, le Parc solaire de Moerdijk. Les modules y ont été installés par Biosar Energy (UK) Limited, membre du groupe AKTOR et l'un des entrepreneurs IAC (ingénierie-approvisionnement-construction) des plus en vue dans le secteur de l'énergie solaire. Au fil de sa coopération fructueuse avec Suntech, qui date de plus de 12 ans, Biosar a conçu, approvisionné, construit et exploité des centrales photovoltaïques de milliers de GW, notamment des références de l'industrie, telle que celle de Moerdijk. Le Parc solaire de Moerdijk est doté de 76 000 modules solaires monocristallins demi-cellule haute efficience fournis par Suntech. Les modules solaires de Suntech, à la pointe de la technologie, sont arrivés au port de Rotterdam en septembre dernier et génèrent en ce moment une capacité de pointe d'environ 27 mégawatts pour le Parc solaire de Moerdijk de Shell, ce qui équivaut à la consommation énergétique de 9 000 ménages néerlandais. Selon les informations reçues, tous les modules du parc solaire ont donné d'excellentes performances dans l'optimisation des circuits et la réduction des pertes internes, des résultats attribués à la recherche constante, par la société, d'une excellente qualité en exigeant que tous les modules fabriqués subissent de nombreux tests rigoureux pour assurer une performance stable et sûre sur site.

Suntech, marque leader dans les énergies renouvelables, a été choisie en cette qualité par Shell (SNE) et Biosar Enery (UK) Limited, deux leaders de leur domaine respectif. S'inspirant des principes de gestion « centrée sur le client », affinant ainsi sa gestion globale, Suntech est en mesure de mieux servir ses clients en répondant rapidement à leurs exigences de fabrication par la mise en oeuvre rapide des mesures nécessaires. Cette approche client alliant service et fiabilité ont aussi contribué à la notoriété de Suntech. En accord avec l'importance qu'elle attache à la satisfaction du client, Suntech a établi un pont de communication entre les clients et la société en mettant en place, autour du globe, des centres de service à la clientèle les rapprochant ainsi de la société.

Annoncée comme une nouvelle symphonie dans la gamme commerciale de Suntech, Solar Civilization (civilisation propulsée par l'énergie solaire), une transition énergétique centrée sur un environnement de vie durable, est mise en évidence par des coopérations comme celle de la centrale PV de Shell à Moerdijk. Forte de sa position de leader dans le secteur mondial de l'énergie, Shell s'emploie à promouvoir activement la transformation de l'énergie et donne des exemples de la manière dont les entreprises énergétiques traditionnelles pourraient promouvoir l'énergie solaire pour lutter contre le dioxyde de carbone dans la production industrielle.

Suntech est la première marque de modules solaires photovoltaïques à avoir été sélectionnée par Biosar et Shell comme fournisseur digne de confiance. Suntech est convaincue que la coopération harmonieuse entre Shell, Biosar et Suntech a ouvert la voie à de nouvelles réalisations. A Moerdijk, l'énergie traditionnelle et l'énergie nouvelle se donnent la main se mettant au diapason, pour ainsi dire, comme une symphonie qui s'orchestre facétieusement mais avec énergie. L'héritage pourrait continuer grâce à la poursuite de la croissance et de l'innovation.

