Soom présente une solution pour moderniser les instructions d'emploi grâce à sa fonctionnalité de numérisation unique en son genre





La technologie de Soom permet de se conformer au futur règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux et ouvre la porte à un engagement et à une sécurité accrus des patients

BOSTON, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Soom, un pionnier dans l'utilisation de la technologie des codes à barres pour combler les écarts d'information entre les sources de données et les produits physiques, annonce aujourd'hui une solution qui permet de se conformer aux exigences des instructions d'emploi électroniques (eIFU) (issues du règlement UE 207/2012) incluses dans le futur règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) de l'Union européenne. Il s'agit de la première solution à offrir aux fabricants de dispositifs médicaux la possibilité de développer une application de numérisation mobile qui élimine le processus de recherche et protège contre les erreurs des utilisateurs. C'est également la seule solution qui fournit automatiquement des instructions d'emploi dans la langue préférée de l'utilisateur, permettant un accès plus rapide à ces informations critiques.

Le but du RDM, qui entrera en vigueur le 26 mai 2020, est d'accroître la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux. La modernisation de la mise à disposition des instructions d'emploi, de l'imprimé au numérique, est l'une des façons dont le nouveau règlement permettra d'atteindre cet objectif. Pour de nombreux fabricants, se conformer aux exigences de l'eIFU implique une refonte des processus d'entreprise existants.

«?Bâtir un système d'eIFU complet nécessite du temps et est une tâche onéreuse pour les fabricants de dispositifs médicaux?», a déclaré Charlie Kim, le président-directeur général de Soom. «?Chez Soom, notre plateforme brevetée rend la conformité eIFU simple, économique et tournée vers l'avenir. Nous avons également inclus des fonctionnalités inédites sur le marché qui vont au-delà de la conformité, telles que la numérisation mobile et le choix de la langue en une seule étape?; ces caractéristiques donnent vie à l'objectif plus large du règlement qui vise à améliorer l'engagement et la sécurité des patients.?»

La solution eIFU de Soom s'intègre aux systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et aux systèmes de gestion du contenu (CMS) des fabricants pour fournir les instructions d'emploi les plus récentes et les plus précises. Ce contenu est partagé via des sites Web publics, des applications mobiles et est pris en charge par des centres d'appels 24 heures sur 24 et la réalisation d'instructions d'emploi imprimées comme mandaté par la réglementation.

Les fabricants qui choisissent également de développer une application de numérisation mobile peuvent soit utiliser en marque blanche l'application mobile de Soom, soit intégrer le kit de développement logiciel (SDK) Soom dans une application existante.

«?Notre solution eIFU répond à la mission de Soom qui consiste à utiliser la puissance et l'efficacité de la technologie pour améliorer la sécurité des patients et les résultats pour tous?», a ajouté Kim. «?Comme tout ce que nous faisons, cette solution crée une expérience utilisateur exceptionnelle et fournit les informations véritablement les plus pertinentes à l'utilisateur final, le tout avec une simple numérisation.?»

Les fabricants de dispositifs médicaux qui souhaitent fournir des eIFU aux utilisateurs à partir d'un dispositif de numérisation mobile peuvent en savoir plus à l'adresse www.Soom.com.

À propos de Soom

Soom utilise une technologie et une science éprouvées pour améliorer la sécurité, la collaboration, l'efficacité et l'égalité tout au long de la chaîne de valeur des soins de santé. Située à Boston et pionnière dans le secteur, elle offre une plateforme SaaS d'entreprise mobile et cloud qui fournit aux fabricants de dispositifs médicaux une solution simple permettant la précision des données de référence, la gouvernance des données, la correction des erreurs et, en définitive, l'amélioration de la sécurité des patients. La plateforme de Soom a été développée selon les principes de la chaîne de blocs et est conforme aux normes GS1 et aux règlements UDI de la FDA. Pour savoir plus, veuillez visiter www.Soom.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

