20° anniversaire de la Semaine d'actions contre le racisme





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cette anne?e, la Semaine d'actions contre le racisme (SACR) et pour l'e?galite? des chances ce?le?brera son 20° anniversaire.

Cre?e?e en 1999 pour souligner le 21 mars, proclame?e Journe?e internationale pour l'e?limination de la discrimination raciale en 1966, par l'Assemble?e ge?ne?rale des Nations Unies, la SACR coordonne depuis les vingt dernie?res anne?es une multitude d'activite?s pour lutter contre les diffe?rentes formes de racisme et rappeler l'importance de l'e?galite? des chances.

Dans le cadre de la De?cennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) de?clare?e par l'Organisation des Nations Unies, la SACR se de?roulera du 21 au 31 mars sous le the?me Mieux connai?tre le passe? pour aller de l'avant. « Afin de ne pas laisser le passe? guider notre pre?sent, il faut d'abord le comprendre, et c'est pour cela que nous invitons les gens a? assister aux activite?s de la SACR pour apprendre, dialoguer, et e?changer », explique Samira Laouni, coordonnatrice de la Semaine.

« Chaque anne?e, le programme d'activite?s de la Semaine d'actions contre le racisme permet de sensibiliser divers secteurs de la socie?te? que?be?coise a? la discrimination et au racisme sous toutes leurs formes. Ces rencontres sont importantes parce qu'elles me?nent a? l'ouverture, a? la confiance et a? des actions qui font du Que?bec une socie?te? encore plus accueillante et inclusive », a de?clare? le ministre de l'Immigration, de la Diversite? et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette. Rappelons que le Ministe?re soutient financie?rement la tenue de la SACR.

L'inauguration de cette 20° e?dition de la SACR aura lieu le 21 mars 2019 a? l'Ho?tel de Ville de Montre?al, et lancera les activite?s et e?ve?nements de la SACR qui se de?rouleront a? travers le Que?bec du 21 au 31 mars.

La Semaine d'actions contre le racisme est une occasion de rassembler les Que?be?coises et Que?be?cois afin d'e?changer des ide?es et d'agir collectivement pour la promotion d'une socie?te? plus juste et e?galitaire.

