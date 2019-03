/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Tournée régionale annuelle des dirigeants du syndicat Unifor/





GATINEAU, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la tournée régionale annuelle du directeur québécois d'Unifor, les médias sont conviés à un point de presse sur différents dossiers qui concernent les membres du syndicat dans la région de l'Outaouais. Au nombre des sujets qui préoccupent, mentionnons celui de la protection du caribou forestier et des impacts sur les emplois de même que la renégociation du contrat modèle dans la forêt.

Pour l'occasion Renaud Gagné, directeur québécois, ainsi qu'une quarantaine de dirigeantes et dirigeants des sections locales de la région seront présents.

Événement : Point de presse du syndicat Unifor - Renaud Gagné, directeur québécois Où : Hôtel Best Western, 131m rue Laurier, Gatineau (Québec) J8X 3W3

Salle Champlain B Quand : Mardi, le 19 mars à 10 h 30

La tournée du directeur québécois du syndicat Unifor en est maintenant à sa cinquième édition. Amorcée en février, la tournée se sera arrêtée dans un total de 10 régions d'ici le 2 avril prochain.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

