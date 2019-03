/R E P R I S E -- Le PLQ se choisit une nouvelle présidente - Linda Caron devient présidente du Parti libéral du Québec/





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil exécutif du Parti libéral du Québec (PLQ), en présence du chef intérimaire Pierre Arcand, a procédé à un vote plus tôt en soirée afin d'élire une nouvelle présidence. C'est Linda Caron qui a été nommée à titre de présidente du PLQ.

Linda Caron, une militante libérale engagée

Présidente de la Commission politique nationale du Parti (2016-2018) et du Comité de la plateforme lors des élections générales de 2018, Linda Caron a été candidate libérale dans la circonscription de Vachon l'automne dernier. Élue présidente de l'Association libérale de La Pinière en 2019, Mme Caron a milité pendant de nombreuses années dans différentes instances et associations du PLQ depuis 1984. Son implication ne s'est pas limitée au politique puisqu'elle a siégé à différents conseils d'administration au sein du système professionnel québécois ainsi que dans les milieux éducatif et communautaire.

Détentrice depuis 2013 d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, Mme Caron a aussi complété un baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal en 1988.

« Je tiens à remercier les membres de l'exécutif pour la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard en retenant ma candidature à la présidence du Parti. Je suis très motivée à travailler avec eux et avec toutes les autres instances pour relever les défis de notre formation politique », a souligné Linda Caron, présidente du PLQ.

Pour faire suite à la démission de M. Antoine Atallah à titre de président du PLQ, il incombait au Conseil exécutif de nommer une nouvelle présidence jusqu'au prochain Congrès des membres, d'ici la fin de 2020, selon la Constitution. Les membres du Conseil exécutif tiennent à remercier Mme Katherine Martin, première vice-présidente, qui a assuré l'intérim lors de l'appel de candidatures qui s'est déroulé dernièrement.

SOURCE Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :