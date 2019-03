L'hôpital Grand River rogne sur les coûts en licenciant et en redéployant des travailleurs de première ligne





KITCHENER, ON, le 19 mars 2019 /CNW/ - Unifor demande à l'administration de l'hôpital Grand River de mettre fin aux mises à pied ou au redéploiement de travailleurs de la santé de première ligne afin d'assurer que les patients reçoivent des soins adéquats.

« Ce qui nous distingue de nos voisins du sud de la frontière, c'est notre ferme conviction que tous les Canadiens méritent d'avoir accès aux soins de santé, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. L'hôpital Grand River considère ces compressions et ces mesures de redéploiement comme des contraintes budgétaires. Bien que cela puisse avoir une part de vérité, le fait est que l'administration donne la priorité aux profits sur les gens. »

Unifor a confirmé qu'en plus des 40 infirmières autorisées mises à pied, une vingtaine d'infirmières praticiennes autorisées, d'aides cliniques et de membres du personnel de bureau ont reçu un avis de mise à pied ou ont été réaffectés. « Au cours de la campagne électorale, Doug Ford a promis de ne pas réduire les emplois et les services dans le secteur des soins de santé. Et nous voici aujourd'hui où l'hôpital de Grand River réduit les services aux patients en diminuant les effectifs, ce qui crée des postes vacants qui sont en réalité de véritables coupes dans les services », a poursuivi M. Dias.

Le syndicat a demandé à l'hôpital Grand River s'il y aura d'autres mises à pied ou redéploiements de travailleurs de la santé de première ligne et n'a toujours pas reçu de réponse.

« Réduire et redéployer le nombre de travailleurs de la santé de première ligne aura un impact considérable sur la qualité des services que les patients reçoivent à l'hôpital Grand River, a déclaré Ruth Pryce, présidente de la section locale 1106 d'Unifor. Les patients méritent un système de soins de santé adéquatement financé et doté en personnel, et non le modèle prendre-à-Pierre-pour-donner-à-Paul de l'hôpital Grand River qui consiste à retirer des services à un patient pour les offrir à un autre. »

La section locale 1106 d'Unifor qui représente les travailleurs de la santé de l'hôpital de Grand River tient aujourd'hui deux assemblées générales des membres pour discuter de la situation actuelle en matière de dotation.

Unifor représente plus de 30 000 travailleuses et travailleurs des soins de santé, notamment dans les hôpitaux, les soins de longue durée, les services d'urgence, et les services sociaux et communautaires.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :