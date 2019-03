Clé de Peau Beauté annonce le lancement du programme « The Power of Radiance »





En l'honneur des femmes dévouées dont l'élan visionnaire contribue à l'amélioration des vies par l'éducation

TOKYO, 19 mars 2019 /CNW/ - Clé de Peau Beauté est fière d'annoncer le programme « Power of Radiance » (le pouvoir de l'éclat), un engagement philanthropique pluriannuel en l'honneur des femmes du monde entier, de grandes inspiratrices dont le plaidoyer en faveur de l'éducation des femmes et des filles a eu des répercussions positives et durables sur des vies. Chaque année, comme le veut le programme, une lauréate sera sélectionnée pour recevoir le prix, soit une subvention qui pourra être versée à une cause de son choix, et ce, en appui à des initiatives éducatives destinées aux femmes et aux filles. Au travers de ce programme, Clé de Peau Beauté entend autonomiser les femmes et les enfants, par le don du savoir et l'instruction, et changer les choses concrètement dans le monde en faisant rayonner le pouvoir de l'éclat.

L'événement inaugural du programme, « Power of Radiance », a été chapeauté par Felicity Jones, ambassadrice mondiale de Clé de Peau Beauté, et Muzoon Almellehan, première lauréate du programme, militante en faveur de l'éducation, est la première personne de statut de réfugié à être nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Apportant leur soutien à l'initiative, en tant que collaboratrices du programme, Cindi Leive, Naomi Kawase et Belinda Lee, lors d'une table ronde en direct avec Muzoon Almellehan, ont partagé leur expérience et, ensemble, ont transmis un message fort sur la responsabilité qui incombe à chacun d'agir en faveur du changement positif.

L'éducation, le plus puissant facteur d'égalisation des chances, permet aux enfants de sortir de la pauvreté et de s'acheminer vers un avenir stable et prometteur. Pourtant, aujourd'hui, plus de 130 millions de filles* dans le monde entier ne vont pas à l'école.

D'autre part, l'éducation des filles est une priorité de développement stratégique puisque les femmes mieux instruites tendent à jouir d'une meilleure santé, à participer davantage au marché du travail formel, à gagner des revenus plus élevés, à avoir moins d'enfants, à se marier un âge plus tardif et, si elles choisissent de devenir mères, à offrir de meilleurs soins de santé et une meilleure éducation à leurs enfants. Tous ces facteurs, pris ensemble, peuvent aider les ménages, les collectivités et les nations à sortir de la pauvreté.

Felicity Jones a commenté : « Je sais à quel point je me sentais reconnaissante d'avoir bénéficié d'une excellente éducation. Tel n'est pas le cas pour tout le monde autour du globe, c'est pourquoi je suis si fière de participer au programme, le pouvoir de l'éclat, et de soutenir le droit de chacun au savoir et à l'instruction. C'est par la réussite que nous pouvons aspirer à nous distinguer d'une manière qui éclaire vraiment le monde. »

Partageant cet avis, Muzoon Almellehan, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, a déclaré : « L'éducation est le plus puissant facteur d'égalisation des chances. Et pour les nations, lorsqu'elles investissent dans la scolarisation des enfants et des jeunes, une éducation de qualité, elles jettent les bases d'une vie plus pacifique et plus prospère tant au sein des familles et des collectivités qu'au niveau de l'économie. Je ne cesserai jamais de parler au nom de ceux dont la voix a été réduite au silence pendant trop longtemps, jusqu'à ce que tous les enfants se trouvent à l'école et se scolarisent. »

Mme Yukari Suzuki, directrice de la marque chez Clé de Peau Beauté, a commenté : « Chez Clé de Peau Beauté, nous estimons que l'éclat véritable est une force intérieure, qui est en chacun de nous, mais que c'est quelque chose qui doit être débloqué. Quand l'éclat se libère, chacun d'entre nous a le potentiel de réaliser de grandes choses et d'influer profondément le monde qui nous entoure. Je suis touchée par l'occasion qui m'est offerte de saluer l'éclat inspirant des femmes qui s'emploient à changer les choses, et ce, par la voie autonomisante qu'est l'éducation, et je suis honorée de pouvoir célébrer la lumière qu'elles font rayonner sur les autres. »

La subvention que verse le programme sera financée par les ventes mondiales de Clé de Peau Beauté, une gamme exquise spécialement conçue pour libérer le pouvoir l'éclat.

Site Web du programme Power of Radiance (le pouvoir de l'éclat) : https://www.cledepeau-beaute.com/powerofradiance/

Pour en savoir plus sur Clé de Peau Beauté et les participantes clés au programme, veuillez cliquer ici.

