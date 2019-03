Mobidiag participera au 29e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Amsterdam, aux Pays-Bas





Mobidiag Ltd., une société de diagnostic moléculaire au stade commercial axée sur la propagation de la résistance aux antimicrobiens, participera au 29e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) qui aura lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 13 au 16 avril 2019. Organisé par l'ESCMID (Société européenne de microbiologie clinique et de pathologies infectieuses), la réunion annuelle de l'ECCMID rassemble des experts renommés du monde entier et des entreprises commerciales innovantes spécialisées dans le diagnostic.

Le stand d'exposition de Mobidiag à l'ECCMID sera situé dans le hall 3, nº 1.62. La Société présentera ses produits de diagnostic exclusifs Amplidiag® et Novodiag® et montrera comment ceux-ci peuvent être utilisés pour fournir des solutions rapides, précises et abordables de diagnostic des maladies infectieuses, en particulier dans le cadre de la résistance aux antimicrobiens.

Mobidiag a réalisé d'importants progrès au cours des derniers mois, comme l'indiquent les annonces suivantes:

Les équipes de gestion, de R&D et de marketing de Mobidiag seront présentes et répondront à toutes vos questions. Si vous souhaitez rencontrer nos équipes, veuillez contacter la Société par e-mail à l'adresse: sales@mobidiag.com.

A propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, au stade commercial, dont la technologie accessible, largement applicable et robuste participe à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens (AMR) grâce à la détection rapide d'agents pathogènes et leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag® Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et économiques pour la détection des maladies infectieuses dans les laboratoires de toutes tailles.

Mobidiag a son siège à Espoo, en Finlande, et possède des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour plus d'informations, visiter le site: www.mobidiag.com

