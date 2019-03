ROI de 199% : Tinyclues dévoile les résultats d'une étude indépendante sur l'impact de sa solution d'IA pour le marketing lors du One to One Retail E-Commerce Monaco





Tinyclues publie aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude réalisée par Forrester Consulting sur le Total Economic Impact tm (TEI) de la solution à l'occasion du One to One Retail E-Commerce Monaco. Tinyclues est présent à l'événement du 19 au 21 Mars, et organise également un atelier expert avec Conforama sur le rôle de Tinyclues dans la transformation digitale du leader de l'ameublement.

L'analyse TEI de Forrester est basée sur une étude de cas indépendante d'un grand retailer qui utilise Tinyclues depuis plusieurs années et mesure l'impact économique de la solution sur 3 ans : l'étude révèle un chiffre d'affaires de campagne supplémentaire de 8 millions d'euros et un ROI de 199%. L'étude a également mis en avant plusieurs avantages concrets mesurés par le retailer :

Des campagnes email mieux ciblées, avec des messages beaucoup plus pertinents générant jusqu'à 30% d'augmentation du chiffre d'affaires de campagne.

De nouvelles sources de chiffre d'affaires issues de campagnes impossibles à cibler auparavant, notamment celles mettant en avant de nouveaux produits ou des produits de niche.

Des campagnes de trade marketing plus performantes, incitant les marques partenaires à dépenser plus pour ces campagnes.

Une amélioration de l'expérience client, une augmentation de leur lifetime value, et une diminution des désabonnements grâce à la gestion intelligente de la pression marketing.

Gains de productivité pour les marketeurs et les data scientists.

« Tinyclues a changé notre façon de penser le marketing client »1, a expliqué le directeur du marketing digital interrogé pour l'étude. « Avant, nous étions dans une approche traditionnelle de ?One-to-many'. Maintenant, nous sommes dans une approche plus personnalisée de ?One-to-few' et demain, nous progressons vers une approche individualisée de ?One-to-one' ; cela change vraiment la donne. Nous sommes conscients que la personnalisation est l'une des clés du succès dans le retail et Tinyclues nous accompagne sur cette voie. »1

Tinyclues offre aux marketeurs une nouvelle expérience de ciblage et de planification. La solution utilise l'intelligence artificielle et le deep learning pour permettre aux marketeurs d'identifier simplement, et avec une précision inégalée, les futurs acheteurs de n'importe quel produit.

Pour David Bessis, fondateur et CEO de Tinyclues, les conclusions de cette étude TEI constituent une validation plus que bienvenue : « Les marketeurs aiment Tinyclues car ils mesurent rapidement des résultats très positifs. En moyenne, nos clients ont mesuré +79% sur leur CA de campagne, -80% de temps pour créer leurs campagnes, -19% de désabonnements et +51% sur l'engagement client. Voir l'impact économique de Tinyclues validé dans une étude d'un analyste de premier plan comme Forrester renforce notre vision de la façon dont le Campaign Intelligence réinvente les campagnes marketing et transforme les entreprises. »

Tinyclues sera présent au salon One to One Retail E-Commerce Monaco du 19 au 21 mars. Lors d'un atelier expert, Romain Roulleau, Deputy CEO Digital & Customer chez Conforama présentera en exclusivité son projet de transformation digitale et expliquera comment, dans le cadre de ce projet, Tinyclues les accompagne pour réinventer leur marketing relationnel grâce à des campagnes personnalisées et plus pertinentes, avec un effet immédiat sur le chiffre d'affaires de campagne. La présentation aura lieu le 19 mars à 15h en Salle 1.

À propos de Tinyclues

Tinyclues est la solution leader de Marketing Campaign Intelligence. Basée entièrement sur l'intelligence artificielle, elle permet aux marketeurs de générer du chiffre d'affaires additionnel et d'augmenter l'engagement client grâce à ses fonctions de ciblage intelligent et d'optimisation de l'agenda de campagnes. Tinyclues utilise des algorithmes de deep learning, innovation majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin de détecter les futurs acheteurs de tout produit, dans les jours suivant une campagne. Des entreprises comme AccorHotels, Air France, Brandalley, Cdiscount, Club Med, Conforama, Fnac Darty, Kenzo, Lacoste, OUI.sncf, Rue du Commerce, Sarenza, TUI, Veeepee ou Vestiaire Collective utilisent Tinyclues pour orchestrer plus de 600 millions de messages par mois sur des canaux tels que l'email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d'appel ou Facebook. Tinyclues a été listé comme « Vendor to Watch » par Gartner dans son « Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2017 » et comme Cool Vendor dans le rapport Gartner's Cool Vendor for Multichannel Marketing 2018.

1 The Total Economic Impacttm Of Tinyclues' Campaign Intelligence Solution For A Large Retailer, une étude de Forrester Consulting pour Tinyclues, Février 2019

