Sasa Leskovsek rejoint le Groupe Ethypharm en tant que Directeur des Affaires Scientifiques

ST-CLOUD, France, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Groupe Ethypharm a le plaisir d'annoncer la nomination de Sasa Leskovsek en tant que Directeur des Affaires Scientifiques au sein du Groupe. A ce titre, il rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

Titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université de Ljubljana et d'un MBA de l'IEDC Bled School of Management, Sasa, 50 ans a acquis une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et notamment en R&D. De par son expertise commerciale, il a contribué au développement de Walmark, une société européenne de santé grand public et à la fondation d'un centre médical familial situé en Lituanie, le City Medical Center.

Il a également oeuvré comme conseiller pour des fonds d'investissement, des multinationales de services aux entreprises et des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques majeurs.

En tant que Directeur du développement pharmaceutique international chez Sanofi, poste qu'il a occupé de 2010 à 2015, Sasa a fortement contribué à mettre en oeuvre la stratégie de développement de nouveaux produits en Europe et à l'international.

Bertrand DELUARD ? CEO du Groupe Ethypharm - commente : « Sasa possède une connaissance forte et spécialisée de l'industrie pharmaceutique nécessaire pour enrichir notre portefeuille de produits R&D dans le respect de notre stratégie centrée sur les médicaments de spécialité dans nos trois aires thérapeutiques : la douleur, les addictions et les soins d'urgence ».

«Notre équipe R&D se concentre sur les médicaments de spécialité avec l'ambition de construire un portefeuille riche et varié afin de répondre aux besoins de nos patients dans les domaines de la douleur, de l'addiction et des soins d'urgence», ajoute Sasa LESKOVSEK - Directeur des Affaires Scientifiques du Groupe Ethypharm.

A propos d'Ethypharm

Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement des addictions, de la douleur et des soins d'urgence.

Ethypharm développe et commercialise des médicaments de spécialité et des génériques complexes à forte valeur médicale ajoutée.

Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe, et ses médicaments sont commercialisés dans plus de 80 pays.

Notre ambition est de devenir le leader européen dans nos trois domaines thérapeutiques privilégiés de la douleur, des addictions et des soins d'urgence et de développer de nouveaux marchés afin de faciliter l'accès à des médicaments essentiels pour les patients du monde entier.

Pour en savoir plus sur le Groupe Ethypharm, visitez notre site internet: www.ethypharm.com

