Le Dr Stefan Büttner présentera les résultats de l'essai clinique du filtre d'élimination des pathogènes Seraph® d'ExThera au Symposium international sur les soins intensifs et la médecine d'urgence (ISICEM)





ExThera Medical Corporation (ExThera) a annoncé aujourd'hui que le Dr Stefan Büttner, un membre éminent du Service de néphrologie, dialyses et greffes de reins à l'Hôpital universitaire de Francfort, présentera son expérience clinique avec le filtre à sang Seraph® 100 Microbind® Affinity (Seraph) d'ExThera au Symposium international sur les soins intensifs et la médecine d'urgence (ISICEM), qui se tiendra à Bruxelles en Belgique, le mercredi 20 mars. ExThera, une société de technologies médicales au stade précoce de la région de la baie de San Francisco, développe des traitements visant à réduire les bactéries et les virus dans le sang.

Durant sa présentation, intitulée L'élimination des pathogènes extracorporels est à l'horizon (Extracorporeal Pathogen Elimination is on the Horizon), le Dr Büttner partagera les conclusions de son expérience clinique avec le Seraph dans le traitement de la bactériémie en dialyse. Le Dr Büttner est un spécialiste de la néphrologie, chercheur clinique et expert des techniques d'épuration du sang, et son avis est d'un intérêt particulier en raison de son expérience avec la plasmaphérèse et l'utilisation de traitements extracorporels dans la thérapie de substitution rénale, l'insuffisance hépatique et les maladies infectieuses. La présentation du Dr Büttner se déroulera sur le site du Symposium sous le chapiteau (Symposium in the Tent) durant la séance d'épuration sanguine de 16 h 30 à 16 h 45 heure locale.

Le Seraph est conçu pour réduire la durée et l'intensité des infections du sang pour améliorer les résultats cliniques. C'est le premier filtre unique à large spectre qui réduit les pathogènes dans le sang total. En utilisant de l'héparine immobilisée avec une architecture moléculaire unique, le Seraph imite les sites de liaison au sulfate d'héparane sur les cellules endothéliales qui sont ciblées par les agents pathogènes envahisseurs. La grande surface de contact du Seraph réduit rapidement de grandes quantités de bactéries résistantes et sensibles aux médicaments, de virus, de toxines et de médiateurs de la septicémie dans la circulation sanguine.

Dans son effort d'éradiquer les infections du sang qui menacent le pronostic vital, et leur progression vers la septicémie, ExThera s'est engagé à obtenir l'approbation de la marque CE et à lancer les produits dans l'UE à la mi-2019.

« Le besoin de progrès dans le traitement des infections du sang reste, jusqu'ici, largement non satisfait. Toutefois, la technologie d'ExThera a montré à maintes reprises ses promesses en tant que solution sûre et efficace dans les études précliniques et les essais cliniques », a déclaré Robert Ward, PDG d'ExThera. « Nous sommes ravis de l'opportunité de sensibiliser la communauté médicale au Seraph® à travers l'expérience du Dr Büttner, lors de la rencontre importante de l'ISICEM, et de mettre ces informations à disposition pour le traitement de ces infections dans un avenir proche ».

À propos du filtre à sang Seraph® Microbind®Affinity

En circulant à travers le filtre à sang Seraph Microbind Affinity, le sang du patient traverse les minuscules microsphères enrobées des sites de récepteurs moléculaires qui imitent les récepteurs sur les cellules humaines que les pathogènes empruntent pour envahir l'organisme du patient. Les substances nocives sont rapidement capturées et adsorbées sur la surface, et par conséquent réduites en concentration dans la circulation sanguine. Le Seraph n'ajoute rien dans le sang, qui est renvoyé au patient avec les cellules sanguines intactes. Le milieu d'adsorption est une plate-forme flexible qui utilise de l'héparine immobilisée et chimiquement liée pour sa compatibilité sanguine et sa capacité unique de lier les pathogènes.

Le Seraph peut être configuré avec des agents adsorbants supplémentaires optionnels pour lier d'autres toxines et pathogènes évolués. Par exemple, le « Seraph 200 » ajoute au Seraph 100 une liaison aux endotoxines qui peut être utile dans les infections sanguines en train d'évoluer vers une endotoxémie. Les filtres Seraph sont munis d'une surface en contact avec le sang qui est anti-thrombogène et anti-inflammatoire.

À propos d'ExThera Medical

Basée à Martinez en Californie et à Vaals aux Pays-Bas, ExThera est une société à responsabilité limitée de dispositifs médicaux qui développe des filtres à sang innovants à usage unique capables de capturer un large éventail de bactéries, virus, parasites, toxines, ou autres substances nocives, dans le sang total. La société développe des produits thérapeutiques pour le traitement des patients à l'hôpital ou en clinique, pendant les épidémies, ou sur le champ de bataille. Dirigée par une équipe de direction accomplie bénéficiant d'une vaste expérience dans les dispositifs et bio-matériaux en contact avec le sang, la société dispose d'une solide protection des brevets et d'un corpus de données croissant provenant d'études en laboratoire indépendantes, de sa participation au programme Dialysis-Like Therapeutics (Traitements de type dialyse) de DARPA et de la réussite de son essai clinique dans l'UE. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.extheramedical.com.

Dégagement de responsabilité : Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont issues de sources fiables et plausibles qui n'ont toutefois pas été examinées indépendamment. Il n'existe aucune garantie ni confirmation, et aucune responsabilité ou obligation n'est assumée concernant leur exactitude ou leur exhaustivité. Dans la mesure où cela est autorisé par la législation pertinente, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit n'est assumée pour toute perte directe ou indirecte résultant de la diffusion de ce communiqué de presse ou de son contenu. Ce communiqué comprend des déclarations prévisionnelles concernant des événements, des tendances et des perspectives commerciales susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation et notre position financière futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent entraîner une divergence significative de nos résultats et de notre situation financière réels. L'investissement et/ou les revenus en résultant peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse. Une perte totale est possible. Il est demandé aux personnes en possession du présent communiqué de presse d'obtenir des informations concernant les limitations légales potentielles et de les respecter en conséquence. Nous n'assumons aucune responsabilité de révision ou de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué de presse, de façon à refléter des événements, tendances ou circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse.

Mise en garde : Le filtre à sang Seraph® Microbind® Affinity fait actuellement l'objet d'une évaluation clinique continue et n'est pas disponible sur le marché.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 01:45 et diffusé par :