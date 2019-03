Mercatus et GRESB collaborent pour améliorer la collecte de données ESG et le processus d'élaboration de rapports pour les investisseurs en infrastructures





Sommet mondial de Berlin pour les investisseurs en infrastructures - Mercatus, une des principales plateformes de gestion d'investissement et d'actifs pour les investisseurs alternatifs, et GRESB, la référence mondiale ESG pour actifs réels, ont annoncé un partenariat stratégique en vue d'accélérer l'intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs en infrastructures mondiaux.

Plus que jamais auparavant, les investisseurs institutionnels recherchent des données ESG normalisées et validées pour leurs investissements en infrastructures. Les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures reconnaissent également que l'intégration des questions ESG au sein des décisions commerciales permettra de produire de nouveaux flux de données pouvant être utilisés pour favoriser la croissance et durabilité.

« ESG est devenu l'un des principaux domaines où nos clients requièrent notre aide », a déclaré Tim Buchner, co-fondateur et directeur de l'exploitation de Mercatus. « Les données sont au coeur de la création de valeur ESG. Nous sommes en phase avec GRESB en ce qui concerne notre engagement envers un processus transparent et homogène de collecte, d'analyse, de dépôt et de rapport de données ESG et autres données de niveau d'actifs pour les investisseurs en actifs réels du monde entier ».

La priorité du partenariat entre Mercatus et GRESB est centrée sur :

La création d'une approche ESG basée sur les données permettant d'automatiser la collecte, l'analyse et les processus de soumission de données afin de rationaliser les exigences de rapports et de diligence raisonnable ESG pour les évaluations de fonds et d'actifs GRESB, en accélérant la valeur ESG sur l'ensemble de l'écosystème des associés commanditaires et commandités.

permettant d'automatiser la collecte, l'analyse et les processus de soumission de données afin de rationaliser les exigences de rapports et de diligence raisonnable ESG pour les évaluations de fonds et d'actifs GRESB, en accélérant la valeur ESG sur l'ensemble de l'écosystème des associés commanditaires et commandités. La mesure de l'impact des données ESG afin de mieux évaluer l'impact réel de la durabilité sur la performance des investissements et la prise de décision sur l'ensemble de l'infrastructure d'actifs

« Nous sommes ravis de former cette alliance stratégique avec Mercatus comme partenaire d'infrastructure GRESB », a déclaré Rick Walters, director de l'infrastructure pour GRESB. « Étant notre premier partenaire de données d'infrastructures, nous félicitons Mercatus de prendre la tête des compagnies d'investissement en infrastructures, gérant les données au niveau des actifs tout au long du cycle de vie des investissements. Avec le lancement des rapports GRESB au 1er avril 2019, Mercatus est bien placée pour aider les gestionnaires d'actifs avec leurs futurs besoins en matière de rapports ».

Mercatus systématise et centralise de larges volumes de données disparates pour offrir aux investisseurs et propriétaires d'actifs une analyse précise et en temps réel sur la performance, les risques, les données ESG et davantage, aux niveaux portefeuille, fonds et actifs. L'analyse et les tableaux de bord exécutifs impulsent les décisions d'investissements proactives basées sur les informations axées sur les données holistiques.

Selon le Global Infrastructure Hub, un investissement en infrastructures mondiales de 94 billions USD est nécessaire d'ici à 2040. « Les risques climatiques, sociaux et autres risques liés à la transition auront un impact d'évaluation considérable pour les investisseurs en actifs réels », a ajouté Ali Mamujee, directeur des produits chez Mercatus. « Un grand nombre de nos clients mettent en place des approches innovantes pour les nouveaux tableaux de bord auto-configurés sur la plateforme Mercatus en vue d'intégrer les métriques ESG (à savoir la santé et la sécurité, les émissions climatiques, la composition de diversité, etc.) au sein de leurs rapports de performance financière et opérationnelle traditionnelle. L'intégration de ces tableaux de bord et rapports a abouti à une conscience interfonctionnelle dans toute l'organisation afin d'accélérer l'adoption et l'intégration ESG ».

À propos de GRESB

GRESB est la référence mondiale environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les actifs réels. Travaillant en collaboration avec l'industrie, GRESB définit la norme de la performance de durabilité pour les actifs réels fournissant des données ESG normalisées et validées à plus de 75 investisseurs institutionnels, représentant plus de 18 billions USD de capital institutionnel. En 2018, un nombre record de 903 sociétés et fonds immobiliers ont participé à l'évaluation immobilière GRESB, l'évaluation de l'infrastructure a couvert 75 fonds et 280 actifs, et 25 portefeuilles ont réalisé l'évaluation de dettes. Pour en savoir plus, consultez gresb.com.

À propos de Mercatus

Mercatus est le fournisseur principal de solutions de gestion des investissements et des actifs alternatifs, en aidant les investisseurs à maximiser les rendements, accélérer la croissance et atténuer les risques. Mercatus est la seule plateforme à consolider de manière systématique les données de portefeuilles et d'actifs, automatiser et contrôler l'analyse financière et à faciliter les décisions et la collaboration sur l'ensemble du cycle de vie des investissements. Un grand nombre des plus importants fonds au monde tirent parti de Mercatus afin de gérer plus de 540 milliards USD d'actifs et d'investissements sur 118 pays et 11 classes d'actifs. Mercatus a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Europe et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

