AM Resources Corporation annonce la date de son AGA et dépose ses états financiers intermédiaires et ses rapports de gestion amendés

MONTRÉAL, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (?'AM'' ou la Société) (TSXV: AMR) (Frankfurt: 76A) annonce la tenue d'une assemblée générale annuelle des actionnaires (l'"assemblée") le 12 avril 2019. La date de clôture des registres pour les actionnaires ayant le droit de voter à l'assemblée a été fixée comme actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 février 2019.



La Société annonce également qu'elle a déposé ses états financiers intermédiaires amendés et mis à jour ainsi que les rapports de gestion pour la période de six mois terminés le 30 juin 2018 et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2018. Les modifications et les retraitements comptabilise l'acquisition des droits miniers sur la propriété Rio Negro et la réévaluation des actions émises dans le cadre de l'opération de prise de contrôle inversée.



À PROPOS D'AM RESOURCES CORPORATION



AM Resources Corporation est une société d'exploration minière ayant des intérêts dans des projets de charbon et de bitume naturel en Colombie. AM mise sur l'excellent potentiel minier et le climat favorable de la Colombie.



Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Dominic Voyer

Président et chef de la direction

1-514-360-0576

1-844-988-2632

www.am-resources.com

