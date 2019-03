Le musée national d'art moderne de Tokyo lancera « Let's Talk Art! » - un programme en anglais permettant aux visiteurs étrangers d'admirer des oeuvres d'art par l'intermédiaire de conversations interculturelles





TOKYO, 18 mars 2019 /CNW/ - Le musée national d'art moderne de Tokyo, premier musée national d'art du Japon situé près du palais impérial, lancera « Let's Talk Art! » - un programme en anglais permettant aux participants internationaux d'apprécier les chefs-d'oeuvre de l'art japonais du 20e siècle - ce printemps.

Au cours de chaque séance « Let's Talk Art! », les participants ne se contenteront pas d'écouter des explications concernant les oeuvres d'art, mais profiteront plutôt d'une conversation agréable entre eux et un animateur.

Plus précisément, les participants prendront une heure pour examiner trois oeuvres de la « MOMAT Collection » exposées et discuteront de la culture et de l'art japonais ainsi que de ceux des pays des participants, en fonction de ce qui est présenté dans ces oeuvres. En réponse aux intérêts des participants, l'animateur fournit des renseignements de base sur l'histoire des lieux et autres trouvés dans les oeuvres ainsi que des renseignements touristiques.

Le musée souhaite offrir de nouvelles attractions du Japon aux visiteurs étrangers par le biais du programme, y compris un lieu de communication dans lequel les participants respecteront mutuellement les diverses cultures et valeurs.

La « MOMAT Collection » est la seule exposition d'oeuvres d'art au Japon qui permet aux visiteurs de découvrir plus de 100 ans d'histoire de l'art moderne japonais.

Le musée national d'art moderne de Tokyo accueille régulièrement l'exposition « MOMAT Collection », où sont exposées environ 200 oeuvres de sa collection de plus de 13 000 oeuvres. Le musée n'informera pas à l'avance les participants des trois oeuvres qui feront l'objet d'une discussion dans le cadre du programme « Let's Talk Art! » en espérant qu'ils auront hâte de connaître les oeuvres sélectionnées sous un thème, sur place, le jour même du programme.

En plus du programme « Let's Talk Art! », il y a des panneaux expliquant les oeuvres d'art exposées et des guides audio en anglais (payant), ainsi que des applications touristiques gratuites en anglais, en chinois et en coréen qui sont également disponibles.

Aperçu de « Let's Talk Art! » :

Il est nécessaire de s'inscrire à l'avance, jusqu'à 6 personnes

S'adresse aux visiteurs étrangers âgés de 11 ans ou plus

Tarifs : adultes : 1 500 yen, réduction offerte aux étudiants et aux personnes âgées

Calendrier : à compter du vendredi 22 mars à 18 h 30. Par la suite, tous les vendredis soirs.

*Les expositions changent en fonction des périodes d'exposition.

*Pour plus de renseignements, visitez le site Web du musée : http://www.momat.go.jp/english/.

