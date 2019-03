Tappy, la société hongkongaise, fait évoluer le secteur mondial des paiements prêts-à-porter grâce à sa technologie unique de provisionnement de cartes, qu'elle présente lors du Money20/20 Asia





Tappy Tech comble le vide en offrant une solution unique de provisionnement de cartes pour les marchés de l'horlogerie et de la bijouterie, ce qui facilitera l'adoption massive des paiements par le biais d'un dispositif prêt-à-porter.

HONG KONG, 18 mars 2019 /CNW/ - Tappy Technologies est fier de présenter sa solution unique de provisionnement de cartes mobiles - l'Unité universelle d'approvisionnement passif - au salon Money20/20 Asia à Singapour. Cette technologie permet aux clients d'entrer des informations relatives à leur carte de crédit / débit dans leur montre et leurs bijoux traditionnels, pour procéder à des achats en toute facilité, tout en restant chics.

Tappy Technologies (Tappy Tech ou « Tappy ») a fait les machettes ces dernières années en mettant au point une solution de paiement sous la forme d'une puce sans pile pouvant être intégrée dans toute montre ou bijou. Cette technologie est très sûre car les utilisateurs doivent authentifier leur identité avec leurs empreintes digitales pour pouvoir procéder à des achats.

Intervenant devant les plus grands spécialistes mondiaux en technologies lors du Congrès mondial du mobile (MWC) le mois dernier, Wayne Leung, le chef de la direction de Tappy Tech, a expliqué qu'il y a deux éléments principaux poussant le client à acheter une montre : le premier est le prestige de sa conception et le second sa fonctionnalité.

Dans cette perspective, Tappy entend fusionner le secteur horloger classique - représentant 20 milliards d'USD - avec sa technologie, afin de mettre en vogue plus encore les paiements par le biais d'un dispositif prêt-à-porter.

Leung a déclaré : « Si nous voulons voir l'adoption en masse des cartes de paiement prêt-à-porter, nous devons dépasser les méthodes classiques de personnalisation des cartes. Tappy a pour objectif d'étendre l'activité de paiement prêt-à-porter à l'échelle mondiale, en permettant aux utilisateurs finaux de transférer de façon fluide et en toute sécurité leurs informations sur les cartes des montres, des bijoux ou des accessoires de leur marque préférée. »

Tappy a déjà mis en place un écosystème complet de paiement prêt-à-porter incluant des horlogers traditionnels, des bijoutiers, des grands systèmes de cartes et le secteur bancaire. Tappy offre à ses partenaires de marque la certification Wallet Application and Platform (Application et plateforme de portefeuille), leur permettant de transformer leurs produits en dispositifs permettant le paiement mobile d'avant-garde et d'accéder de plein pied à ce marché florissant du paiement mobile.

Tappy Technologies (Tappy Tech ou « Tappy ») est un grand intégrateur mondial de paiement effectué avec des dispositifs de technologie prêt-à-porter, en relation avec des partenaires bancaires et des réseaux de cartes. La société est active en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et dans la région EMA. Les offres numériques et les solutions matérielles en marque blanche de Tappy sont totalement fiables et certifiées par les normes du secteur, notamment PCI et EMVCo.

