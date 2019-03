Projet Aller-retour de Gabriel Nadeau-Dubois - Huit projets sont sélectionnés par les citoyen.nes de Gouin





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'avait lieu hier la journée de vote pour l'édition 2019 du budget participatif Aller-retour de la circonscription de Gouin, le député Gabriel Nadeau-Dubois est heureux de dévoiler les huit projets qui ont été sélectionnés par les résident.es de la circonscription parmi plus de 19 initiatives locales, et qui recevront entre 1 000 et 3 000$ de financement, pour un total de 20 000 $.

Alors que les députés de l'Assemblée nationale reçoivent chaque année un budget de Soutien à l'action bénévole, le député de Gouin a décidé pour la deuxième année consécutive d'utiliser une partie de ces fonds afin de permettre aux résident.es de son quartier d'appuyer les projets des organismes et des citoyens et citoyennes de leur choix.

De l'implantation d'un projet-pilote de collecte des aliments invendus en passant par l'achat de bandes-dessinées pour une école du quartier ou la création d'un jardin communautaire intergénérationnel, c'est plus de huit initiatives locales, toutes plus créatives les unes que les autres, qui ont été récompensées par les citoyen.nes du quartier :

La Transformerie - Esplanade, accélérateur et espace collaboratif (3 000$)

Du vrac au CRAC - Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie (3 000$)

100 BD pour sortir les enfants de leur bulle - École St-Jean-De-Brébeuf ( 2 000$)

Le jardin communautaire intergénérationnel de la rue Boyer - Ecorise (3 000$)

L'Oasis Bellechasse : Verdissement, aménagement et animation de la Place Hector-Prud'homme par les citoyens du quartier - Solon Collectif (3 000$)

Espace La Risée : Y entrer, c'est l'adopter ! - Espace La Risée (3 000$)

Cinéma sous les étoiles - Funambules Médias (1 000$)

La Chorale - Théâtre du Portage (2 000$)

Au total, 20 000 $ sont attribués annuellement sous la forme d'un budget participatif aux projets sélectionnés par les résident.es de Gouin, tandis que le reste de l'enveloppe budgétaire du comté continue d'être octroyé de façon conventionnelle par le bureau de M. Nadeau-Dubois.

