D'après le sondage : les chefs de projet ont besoin de plus de PMTQ





Le Project Management Institute (PMI) a publié aujourd'hui son rapport "Pulse of the Profession"® qui révèle que les organisations ont gaspillé près de 12 pour cent de leurs investissements dans des projets l'an dernier en raison d'une mauvaise performance - un chiffre qui a à peine bougé au cours des cinq dernières années. En guise de solution, le PMI fait appel aux chefs de projet du monde entier pour évaluer et renforcer leur Quotient Technologique de Gestion de Projet ou PMTQ. Le PMI a élaboré les principes du PMTQ en s'inspirant des idées d'entreprises innovatrices qui accordent une grande priorité à l'acquisition de compétences et de connaissances numériques et à un engagement envers une solide culture de gestion de projet.

Le PMTQ ajoute une composante de gestion de projet au concept de quotient technologique (TQ), qui se définit comme la capacité d'une personne de s'adapter, de gérer et d'intégrer les progrès technologiques du contenu pour un projet ou une organisation.

"Dans les emplois du futur, les équipes de projet seront de plus en plus dépendantes de la technologie en tant que catalyseur ou parfois en tant que membre de l'équipe", a déclaré Murat Bicak, Senior Vice President, Strategy de PMI. "Avoir un bon PMTQ et être à l'aise avec la technologie sera essentiel pour quiconque en charge de réaliser une stratégie."

Les données de l'édition 2019 du "Pulse of the Profession", l'enquête mondiale annuelle du PMI auprès des professionnels de la gestion de projets, ont été utilisées pour identifier les innovateurs du PMTQ - des organisations qui accordent la priorité au développement des compétences numériques pour la gestion de projets - par rapport aux retardataires.

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA PMTQ

Une curiosité permanente : Les gestionnaires de projet ayant un PMTQ élevé sont toujours à l'affût des prochaines étapes et expérimentent de nouvelles approches, idées, perspectives et technologies pour la réalisation de projets. Les données de Pulse révèlent que les innovateurs du PMTQ font preuve d'une grande capacité à modifier leur façon de procéder pour accomplir leur travail. En fait, 60 pour cent des organisations déclarent utiliser des pratiques hybrides de gestion de projet, comparativement à 29 pour cent des retardataires du PMTQ.

Les gestionnaires de projet ayant un PMTQ élevé sont toujours à l'affût des prochaines étapes et expérimentent de nouvelles approches, idées, perspectives et technologies pour la réalisation de projets. Les données de révèlent que les innovateurs du PMTQ font preuve d'une grande capacité à modifier leur façon de procéder pour accomplir leur travail. En fait, 60 pour cent des organisations déclarent utiliser des pratiques hybrides de gestion de projet, comparativement à 29 pour cent des retardataires du PMTQ. Un leadership global : Ceux qui ont un PMTQ élevé gèrent efficacement non seulement les ressources humaines, mais aussi la technologie - ainsi que les personnes qui gèrent la technologie. Un impressionnant 78 pour cent des innovateurs du PMTQ accordent la priorité au développement des compétences en gestion de projet, y compris la gestion des personnes, contre seulement 5 pour cent des retardataires du PMTQ, selon les données de Pulse .

Ceux qui ont un PMTQ élevé gèrent efficacement non seulement les ressources humaines, mais aussi la technologie - ainsi que les personnes qui gèrent la technologie. Un impressionnant 78 pour cent des innovateurs du PMTQ accordent la priorité au développement des compétences en gestion de projet, y compris la gestion des personnes, contre seulement 5 pour cent des retardataires du PMTQ, selon les données de . Un vivier de talents à l'épreuve du temps : Les innovateurs en PMTQ recrutent et retiennent les talents de projets possédant les compétences requises pour la main-d'oeuvre numérique. Ils identifient les employés qui peuvent suivre les tendances et adapter leurs compétences en conséquence. Selon les données de Pulse , 82 pour cent des innovateurs du PMTQ (contre 9 pour cent des retardataires) accordent la priorité au développement des compétences techniques en gestion de projet et 81 pour cent offrent une formation continue aux gestionnaires de projet (contre 34 pour cent des retardataires du PMTQ).

L'obtention et le maintien d'un PMTQ supérieur nécessitent l'appui de tous les niveaux d'une organisation. Bien que les chefs d'entreprise expriment souvent le désir d'acquérir de plus en plus de travailleurs possédant le savoir-faire nécessaire pour exploiter la technologie, il existe toujours un fossé entre ce souhait et la façon d'y parvenir. En fait, Accenture a constaté que si 60 pour cent des chefs d'entreprise ont augmenté leurs investissements en IA en 2017, seulement 3 % ont déclaré qu'ils investiraient considérablement dans des programmes de formation et de requalification d'ici 2020.i Les dirigeants doivent reconnaître l'importance de développer la maîtrise du numérique dans l'ensemble de leur organisation, afin que les gestionnaires de projet puissent ainsi exécuter au mieux les tâches qui leur sont confiées.

Lorsque les chefs d'entreprise prennent note et appuient les gestionnaires de projet dans leur quête de PMTQ, nos données Pulse sur la profession révèlent que les organisations innovatrices de PMTQ prennent la main sur les résultats des projets. Leurs projets sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs initiaux et d'être livrés à temps et dans les limites du budget, tout en réduisant le glissement de la portée et l'échec flagrant.

Cela signifie non seulement que les innovateurs du PMTQ économisent de l'argent et améliorent les taux de satisfaction des intervenants, mais aussi que lorsque les projets échouent, la portion du budget perdu est inférieure aux retardataires du PMTQ (8,5 pour cent contre 16,3 pour cent).

Pour en savoir plus sur le PMTQ, consultez le dernier sondage "Pulse of the Profession", "The Future of Work: Leading the Way With PMTQ" (L'avenir du travail : tracer la voie avec le PMTQ), sur www.PMI.org/Pulse.

À propos du sondage Pulse of the Profession® de PMI

Le sondage "Pulse of the Profession" a été mené en ligne de novembre à décembre 2018. Le rapport met en lumière les commentaires et les idées de 3 133 professionnels de la gestion de projet, de 441 directeurs de bureau de gestion de projet (PMO) et de 368 dirigeants de divers secteurs, dont les technologies de l'information, les services financiers, la fabrication, le gouvernement, l'énergie, la santé, la construction et les télécommunications dans le monde.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la plus grande association à but non lucratif de professionnels au monde dans le domaine de la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles. Créé en 1969, le PMI apporte de la valeur à plus de trois millions de professionnels qui travaillent dans presque tous les pays du globe, en fournissant des services de plaidoyer, de collaboration, d'éducation et de recherche. Le PMI favorise la progression des carrières, améliore la réussite des entreprises et accroît la maturité du domaine de la gestion de projets par le biais de ses normes, certifications, ressources, outils, recherches universitaires, publications, cours de développement professionnel et possibilités de réseautage, reconnus dans le monde entier. En tant que membres de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui offrent plus de ressources, de meilleurs outils, de plus vastes réseaux et des perspectives plus étendues. Retrouvez-nous sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

i Reworking the Revolution, Accenture (2018)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 18:20 et diffusé par :