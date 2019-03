Lancement de la 3e édition de l'initiative « L'économie sociale, j'achète ! »





Institutions publiques et grandes entreprises font de plus en plus affaire avec les entreprises d'économie sociale

MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) donne le coup d'envoi à sa 3e édition de l'initiative « L'économie sociale, j'achète ! ». En plus d'offrir un parcours largement bonifié aux 30 entreprises d'économie sociale participantes, l'initiative accueille maintenant 22 partenaires issus des institutions publiques et de la grande entreprise.

« Cette évolution démontre l'efficacité de nos stratégies pour accroitre la participation des entreprises d'économie sociale dans l'approvisionnement des grands donneurs d'ordre de Montréal. Nous souhaitons maintenir la croissance du mouvement pour qu'il y ait encore plus de partenariats et d'achats auprès de l'économie sociale », a affirmé Mme Édith Cyr, présidente du CESIM. « Nous invitons d'ailleurs toutes les grandes organisations montréalaises à s'engager, comme le font nos 22 institutions participantes », a ajouté Mme Cyr.

À PROPOS DE L'INITIATIVE « L'ÉCONOMIE SOCIALE, J'ACHÈTE ! »

L'initiative « L'économie sociale, j'achète ! » est un moyen pour accroître les relations d'affaires entre les entreprises d'économie sociale et les grandes institutions publiques et privées. D'une part, elle fournit des outils aux entreprises d'économie sociale dans l'établissement de relations d'affaires avec les marchés publics et privés par l'intermédiaire d'un programme de formation, d'activités de maillage et de l'accompagnement. D'autre part, elle permet de stimuler l'approvisionnement des institutions et des grandes entreprises auprès des entreprises d'économie sociale par des activités de promotion et de sensibilisation.

À PROPOS DU CESIM

Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) est la référence montréalaise du développement de l'économie sociale et un réseau d'affaires formé de coopératives, d'organismes à but non lucratif et d'acteurs du milieu. Partie prenante du réseau PME MTL, il est reconnu par l'agglomération de Montréal comme interlocuteur privilégié en la matière et agit comme pôle régional en économie sociale.

