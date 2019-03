Avis aux médias - L'ADISQ réagira au budget du gouvernement fédéral 2019-2020





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Lors des plus récentes consultations prébudgétaires, l'ADISQ a présenté une demande de soutien financier additionnel récurrent de 10 M$ par année pour une période d'au moins cinq ans pour les entreprises du secteur canadien de la musique. L'association demandait que cette somme soit versée au Fonds de la musique du Canada, lequel est en cours de modernisation. La vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISQ, Solange Drouin, sera disponible pour réagir aux annonces faites concernant le secteur de la musique.

Rappelons qu'en appui à sa demande, l'ADISQ a démontré que les revenus découlant de la vente d'albums - physiques et numériques - sont en chute libre, alors que les revenus découlant du streaming sont faméliques pour l'écrasante majorité des artistes et des producteurs, et particulièrement ceux du secteur indépendant. Elle a rappelé que les fournisseurs d'accès à Internet ne contribuent pas au soutien de l'industrie de la musique, alors que leur attractivité principale repose sur la consommation de contenus culturels. Elle a en outre indiqué que les investissements nécessaires pour espérer rentabiliser un enregistrement sonore ont augmenté puisqu'il faut dorénavant investir deux univers (traditionnel et numérique). Finalement, elle a mentionné que depuis 2012, des modifications à la Loi sur le droit d'auteur privent l'industrie de dizaines de millions de dollars.

Or, malgré tout, le financement public fédéral du secteur de la musique pour la production et la commercialisation stagne depuis 2002-2003.

Pourtant, le soutien public est crucial pour assurer la pérennité d'une production musicale canadienne professionnelle et diversifiée, sans compter qu'il produit un effet de levier reconnu.

À propos de l'ADISQ

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) regroupe plus de 250 entreprises représentant l'ensemble de la chaîne professionnelle qui permet aux artistes québécois de la chanson et de l'humour de développer leurs carrières et rejoindre leurs publics : producteurs de disques, de spectacles et de vidéos, maisons de disques, maisons d'édition, distributeurs, salles de spectacles, diffuseurs et autres.



SOURCE ADISQ

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 17:19 et diffusé par :