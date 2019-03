Le Syndicat des Métallos à Glencore : «Assez de concessions»





Les employés de la Fonderie Brunswick tiendront un vote de grève dans un proche avenir

BELLEDUNE, N.B., le 18 mars 2019 /CNW/ - Les employés de la Fonderie Brunswick voteront dans les prochains jours sur une éventuelle action de grève en réponse aux demandes interminables de la multinationale Glencore pour des concessions sur leurs conditions de travail et leurs standards de vie.

«Nos membres ont redonné à cette compagnie au cours des dernières années», déclare Bart Dempsey, président de la section locale 7085 du Syndicat des Métallos, représentant 280 employé(e)s de la fonderie Brunswick de Belledune.

«Les ravailleurs ont sacrifié pour aider la compagnie à moderniser et à développer l'usine. Nous avons fait des concessions et nous avons fait plus que notre juste part. Pourtant, cette compagnie en veut plus», souligne Bart Dempsey. Nos membres disent: "Assez." Il faut que ça cesse.»

La convention collective entre la section locale 7085 et Glencore est venue à échéance le 28 février dernier. Le syndicat tente de négocier un nouveau contrat depuis plus de cinq mois, mais Glencore exige davantage de concessions de la part des travailleuses et des travailleurs sur des questions significatives telles que le régime de retraite et les avantages sociaux.

Les membres de la section locale 7085 se réuniront demain à 16h30 à l'édifice municipal de Pointe-Verte pour discuter des négociations et du moment du vote de grève.

«Ils veulent continuer à prendre des travailleurs et leurs familles. Ils veulent prendre encore plus de notre régime de retraite, de nos avantages sociaux, de notre représentation en matière de santé et de sécurité et de la capacité du syndicat à représenter ses membres», déplore Bart Dempsey.

«Il est temps pour Glencore de reconnaître les sacrifices de ses travailleurs : leur travail acharné est la clé du succès de la compagnie», affirme Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour le Canada atlantique et l'Ontario.

«En retour, les travailleurs s'attendent tout simplement à une entente équitable. Il est temps que Glencore traite ses employés, leurs familles et leur communauté avec de l'équité et avec respect», ajoute Marty Warren.

