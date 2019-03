Avis aux médias - Le Conference Board du Canada offre une analyse indépendante et éclairée du budget fédéral de 2019





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le Conference Board du Canada met des économistes et chercheurs à la disposition des journalistes pour donner des éclaircissements et fournir une analyse éclairée du budget fédéral qui sera rendu public le 19 mars.

Ressources à l'intention des médias :

Budget du 19 mars : analyse présentée le 19 au soir (entre 20 h et 21 h HE) à www.conferenceboard.ca

Conférence téléphonique - consultez nos experts sur le budget de 2019 le 19 à 20 h HE. (Numéro de téléphone sans frais 1-800-806-5484?; Code d'accès 5208627#)

Les économistes du Conference Board du Canada tiendront une conférence téléphonique à l'intention des médias afin de présenter de très brefs renseignements factuels relatifs au budget de 2019. Par la suite, ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions à ce sujet.

Les experts suivants seront prêts à accorder des entrevues le 19 au soir et par la suite :

Pedro Antunes, économiste en chef

Pedro Antunes s'est joint au Conference Board du Canada après avoir oeuvré au sein du groupe de prévisions nationales de la Banque du Canada. Anciennement économiste en chef adjoint de l'équipe des prévisions nationales et provinciales du Conference Board, il était responsable de la recherche personnalisée et de l'analyse économique. En plus de veiller aux publications de prévisions régulières, Pedro Antunes fait des recherches sur l'incidence du changement démographique sur la viabilité budgétaire des soins de santé, la productivité et la croissance économique à long terme. (N.B. M. Antunes n'est disponible que le 20).

Marie-Christine Bernard, directrice, Prévisions provinciales

Marie-Christine Bernard compte 16 années d'expérience à titre de directrice, Service des prévisions provinciales et territoriales. À l'heure actuelle, elle est responsable des prévisions et publications provinciales et territoriales à moyen et à long terme. Elle supervise également des travaux de recherche tels que l'analyse des répercussions économiques, l'analyse coûts-avantages et les projets relativement aux prévisions de l'offre et de la demande de la main-d'oeuvre.

Michael Burt, directeur général, Économie mondiale, industrielle et de l'éducation

Michael Burt dirige des activités de recherche et de mobilisation au Conference Board du Canada dans les domaines de l'analyse industrielle, de l'éducation, de l'énergie, de l'innovation et de la sécurité. M. Burt compte plus de 20 années d'expérience à son actif au niveau de la réalisation et de la direction d'activités de recherche de premier plan.

Daniel Fields, économiste, Prévisions nationales

En tant que membre de l'équipe des prévisions économiques nationales du Conference Board du Canada, Daniel Fields est un observateur attentif de la scène économique provinciale et des défis financiers que doivent relever les gouvernements provinciaux. Ses travaux d'analyse portent, par exemple, sur les perspectives à court et à moyen terme des recettes fiscales et transferts fédéraux et sur l'état des dépenses dans certaines catégories clés telles que les soins de santé et l'éducation.

Alicia Macdonald, économiste principale, Prévisions nationales

Alicia Macdonald travaille au sein de notre équipe nationale de prévisions où elle se spécialise dans l'analyse économique personnalisée, les marchés financiers et le secteur gouvernemental. Les projets de recherche d'Alicia misent sur des scénarios d'impact économique dans divers secteurs à l'échelle nationale et provinciale. Elle est également responsable des marchés du travail, des marchés du logement, des dépenses de consommation et du sondage sur la confiance des consommateurs au Canada.

Matthew Stewart, directeur, Prévisions, prévisions et analyses nationales

Le directeur de l'économie, Matthew Stewart, supervise la publication du rapport Note de conjoncture, un rapport trimestriel sur l'économie du Canada, des rapports sur le fardeau financier, l'examen des finances et du budget de chacune des provinces de même que la Note de conjoncture canadienne à long terme. Les travaux de recherche personnalisés de Matthew sont variés et s'attardent par exemple, à l'impact économique d'une taxe sur le carbone, au coût de la réalisation de l'engagement du Canada face à l'accord de Paris sur les changements climatiques et à un modèle de l'offre et de la demande pour les médecins fondé sur les facteurs de risque, l'incidence des maladies, la prévalence et la mortalité.

