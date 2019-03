Le mont Huangshan de Chine fait sa promotion en République tchèque et en Allemagne





PRAGUE, République tchèque, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Cet article a été publié par Xinhuanet Europe. L'article complet se trouve ci-dessous.

Une exposition de photos montrant la beauté du mont Huangshan, également connu sous le nom de mont Jaune, s'est tenue récemment à Prague pour séduire les touristes tchèques.

« En Chine, le mont Huangshan est qualifié de "féerie sur Terre". Nous souhaitons sincèrement accueillir nos amis du monde entier au mont Huangshan pour profiter de ses magnifiques paysages naturels et mieux comprendre l'histoire et la culture de Chine », a déclaré Wang Kun, présidente adjointe de Huangshan Tourism Development Co., Ltd (HSTD), lors de l'événement.

Michal Veber, directeur exécutif de l'Association des agences de voyages tchèques, a été profondément impressionné par l'exposition de photos. « Je suis déjà allé en Chine, mais jamais au Huangshan. Ce sera ma prochaine destination. »

Situé dans la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, le mont Huangshan est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputé pour ses magnifiques paysages naturels composés d'énormes rochers granitiques, de vieux pins et d'une mer de nuages.

Ciblant les touristes allemands, un autre événement promotionnel s'est tenu auparavant à Berlin. « Nous venons de visiter le salon professionnel du tourisme ITB Berlin pour la première fois. Avec cet événement, nous souhaitons jouer un rôle sur le marché du tourisme international, alors que le Huangshan est déjà l'une des destinations les plus attrayantes pour les touristes chinois », a déclaré Wang.

« J'ai visité le Huangshan il y a douze ans, et cet événement promotionnel m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Les paysages y sont incroyables, mais la culture est plus fantastique encore », a déclaré Jacob, un participant.

Un étudiant allemand qui se rendra en Chine pour ses études au mois d'août a déclaré : « Cet événement promotionnel a présenté bon nombre des attractions du Huangshan, et j'ai hâte de visiter cette montagne. Je ne vois aucune raison de ne pas y aller. »

Ces dernières années, le mont Huangshan a accueilli en moyenne près de trois millions de visiteurs par an. Il a également été acclamé à travers l'art et la littérature au fil de l'histoire chinoise. Aujourd'hui, il exerce la même fascination sur les visiteurs, les poètes, les peintres et les photographes du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/837163/Xinhuanet_Mount_Huangshan.jpg

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 15:57 et diffusé par :