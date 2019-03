DOCOMO remporte le prix d'Or pour son Card Keitai aux prix IF Design Award 2019





NTT DOCOMO, INC. a annoncé aujourd'hui que son téléphone portable Card Keitai (KY-01L) ultra-mince a valu à la société un prix d'Or aux prix iF Design Award 2019 le 15 mars. DOCOMO est le premier opérateur de réseau mobile japonais à remporter le prix convoité ?

Les prix iF Design Award, parrainés par iF International Forum Design GmbH en tant que l'un des prix de conception les plus prestigieux du monde, reconnaissent l'excellence dans tous les domaines de conception des produits. Le concours de cette année, qui a attiré 6 375 candidatures de 52 pays, a présenté 66 prix d'Or iF.

Le Card Keitai de DOCOMO est le téléphone portable format carte le plus mince et le plus léger du monde1 d'une épaisseur de seulement 5,3 mm et pesant seulement 47 grammes. Malgré son profil super compact, ce téléphone étonnant offre des appels VoLTE, une navigation internet et des SMS de haute qualité. Par ailleurs, son écran e-papier extra mince ne consomme pas d'énergie en état statique,2 ce qui prolonge considérablement l'autonomie de la pile, et le texte semble flotter au-dessus du fond de l'écran semblable à du papier pour créer une ambiance unifiée. La conception simple et compacte du téléphone facilite son utilisation, n'importe où, n'importe quand.

Les juges ont remarqué, « Un téléphone portable rafraîchissant ! Ce téléphone de format carte est une approche totalement différente envers un produit qui fait partie de notre vie de tous les jours. Lorsque vous ne voulez pas porter votre smartphone avec toutes ses données sensibles sur vous, cet appareil est une alternative intelligente et élégante. »

Tetsu Miyazawa, directeur de la conception au Département des produits de DOCOMO, a ajouté, « Alors que la taille des smartphones ne cesse d'augmenter, nous avons conçu un appareil ayant la taille d'une carte comme téléphone alternatif permettant d'éliminer les situations où il peut être difficile de faire des connexions. Nous sommes ravis de la reconnaissance internationale que nous avons reçue pour nos efforts visant à concevoir un produit de haute qualité, facile à utiliser, sans compromettre les fonctionnalités de base. Nous allons continuer d'écouter les clients afin d'offrir à la société des solutions pratiques enrichissant les communications. »

À l'avenir, DOCOMO va continuer de fournir une nouvelle valeur aux clients et d'améliorer le monde avec des produits innovants à la portée de tous.

1 Pour les téléphones portables compatibles 4G lancés entre janvier 2016 et août 2018 (parmi les téléphones de forme droite autres que les téléphones de type smartphone) d'après une enquête de Kyocera Corporation le 5 septembre 2018 2 Aucune consommation de puissance entre les fonctionnements

À propos de NTT DOCOMO

NTT DOCOMO est le premier opérateur de téléphonie portable du Japon avec plus de 77 millions d'abonnements et l'un des principaux contributeurs de technologies de réseaux portables 3G, 4G et 5G dans le monde. Outre les services de communication de base, DOCOMO explore de nouvelles frontières en collaboration avec un nombre croissant de sociétés (partenaires « + d »), développant des services intéressants et pratiques à valeur ajoutée qui changent votre façon de vivre et de travailler. Dans le cadre d'un plan à moyen terme à l'horizon 2020 et au-delà, DOCOMO est le pionnier d'un réseau 5G de pointe visant à faciliter des services innovants qui raviront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes. DOCOMO est cotée à la bourse de Tokyo (9437) www.nttdocomo.co.jp/english.

