Le Comité paralympique canadien lance un sondage d'opinion en ligne afin de sélectionner la mascotte officielle





- Le sondage en ligne se poursuivra jusqu'au 18 avril

- Les trois propositions sont un ours pizzly, un renard arctique et un castor

- La mascotte se joindra à l'équipe avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020

OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Alors que le Canada célèbre le premier anniversaire de la clôture des Jeux paralympiques d'hiver où l'équipe canadienne a réalisé sa meilleure performance de l'histoire, le Comité paralympique canadien espère ajouter un nouveau membre à la famille paralympique : une mascotte officielle.

À partir d'aujourd'hui, le public pourra exprimer son opinion sur les trois mascottes proposées. Les trois propositions sont des animaux typiquement canadiens : un ours pizzly, un renard arctique et un castor. Chaque animal présente des traits de caractère qui en font d'excellents représentants des paralympiens canadiens : persévérance, capacité d'adaptation, détermination, force et courage.

Le vote aura lieu en ligne sur le Paralympique.ca/mascotte pendant un mois.

« Tout le monde aime les mascottes, et c'est formidable que l'Équipe paralympique canadienne ait finalement la sienne; elle nous appuiera et nous encouragera pendant les Jeux », déclare Aurélie Rivard, quintuple médaillée paralympique en paranatation et porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux de Rio 2016. « Les mascottes peuvent réellement aider l'équipe à garder le moral et à développer un sentiment d'appartenance. J'espère que chaque personne votera pour son animal favori, et je suis impatiente de voir quel animal sortira gagnant! »

En plus du vote en ligne, le Comité paralympique canadien cherchera à obtenir l'opinion des jeunes élèves par des activités de sensibilisation. Les enseignants du primaire seront en mesure de télécharger un livret dans lequel les enfants pourront colorier leur mascotte préférée. En plus des pages à colorier, le livret comporte des récits mettant en vedette chacune des mascottes, des jeux-questionnaires sur le parasport et des suggestions d'activité qui permettront aux élèves d'en apprendre davantage sur les Jeux paralympiques. En soumettant le choix de leur classe, les enseignants pourront s'inscrire pour obtenir le une visite de la mascotte ainsi qu'un athlète paralympique dans leur école.

La mascotte gagnante sera dévoilée plus tard, cette année et se joindra à l'équipe canadienne avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Le vote prendra fin le 18 avril.

Pour obtenir plus d'information sur les trois mascottes proposées, et pour faire votre choix, visitez le : Paralympique.ca/mascotte.

