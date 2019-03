Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec souligne la croissance et le succès à l'international de Syntax





Annoncée les 22 et 24 janvier derniers, la double acquisition faite par Syntax d'entreprises étrangères a retenu l'attention du milieu technologique partout sur la planète. Aujourd'hui, le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation est venu visiter le siège social de l'entreprise.

MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Syntax Systems (« Syntax ») est honoré d'accueillir le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Monsieur Pierre Fitzgibbon, pour souligner les acquisitions de l'entreprise, Freudenberg IT (FIT) et EmeraldCube Solutions, lors d'une conférence de presse conjointe au siège social de l'entreprise, aujourd'hui. Ces entreprises permettront notamment à Syntax de s'élever internationalement en tant que chef de file pour offrir des solutions multinuage et multi-PGI, en plus de bonifier son offre Oracle JD Edwards. L'acquisition stratégique de FIT s'est officialisée au terme de 6 semaines d'approbations usuelles.

« Je suis très fier de ce que notre entreprise est devenue. Grâce à ces transactions, Syntax déploie son expertise sur plusieurs nouveaux marchés comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine, en plus de renforcer sa présence en Amérique du Nord. Syntax gardera d'ailleurs son siège social au Québec et désire inspirer d'autres entreprises d'ici à conquérir les marchés internationaux. C'est en toute confiance que nous nous tournons vers l'avenir, puisque FIT et EmeraldCube Solutions partagent les mêmes valeurs que nous, axées sur le succès de nos clients et l'excellence. Nous sommes maintenant un acteur incontournable de l'industrie, » a déclaré le chef de la direction de Syntax, Christian Primeau.

Présent à la conférence de presse, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière a renchéri : « Le Québec et sa métropole sont des lieux favorables au développement des technologies de l'information et des communications ainsi qu'au succès des entreprises actives dans ce secteur de pointe. Syntax nous en fait d'ailleurs la démonstration, en acquérant ces deux entreprises internationales et en poursuivant ainsi sa croissance. Elle est un bel exemple d'entreprise québécoise qui se démarque à l'international et qui fait rayonner notre expertise dans le monde. Je me réjouis grandement de cette annonce à la fois pour Syntax et pour tout le Québec. »

Également présent à la conférence de presse, Pascal Tremblay, président associé directeur de Novacap, une société montréalaise de financement par capitaux propres qui a fourni le financement par actions pour les deux récentes acquisitions de Syntax, a souligné ces investissements stratégiques en plus de remercier le Fonds de Solidarité FTQ, qui a été un précieux allié dans la démarche.

« Nous croyons avec fierté au développement d'entreprises québécoises à l'international. C'est donc une grande joie pour nous d'aider Syntax à atteindre cet objectif commun. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de travailler avec une entreprise aussi visionnaire », a affirmé Ted Mocarski, associé senior chez Novacap.

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques globales à des entreprises de toutes tailles partout dans le monde. Syntax propose une combinaison idéale de solutions logicielles, infonuagiques et d'infrastructure pour répondre aux besoins de sa clientèle variée. Syntax compte parmi ses partenaires Oracle, SAP, AWS, Microsoft, IBM et d'autres chefs de file technologiques internationaux. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société de financement par capitaux propres dont les actifs sous gestion totalisent 2,3 G$. La stratégie d'investissement unique de cette société, qui repose sur ses connaissances spécialisées ainsi que ses partenariats actifs avec les entrepreneurs, a contribué à une croissance rapide et permis une création de valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés détenues. Grâce à une équipe de gestion chevronnée et à d'importantes ressources financières, Novacap est en parfaite position pour continuer à construire des entreprises d'envergure internationale. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.novacap.ca.

À propos de Freudenberg IT

Basée en Allemagne, Freudenberg IT (FIT) est un fournisseur mondial de services infonuagiques et informatiques pour les moyennes entreprises de haut niveau. En plus de ses services habituels dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, FIT fournit maintenant un vaste éventail de services informatiques pour la quasi?totalité des solutions SAP, dont les services de gestion d'applications et les licences SAP. De plus, elle offre des services-conseils approfondis pour la mise en oeuvre de SAP S/4HANA. Pour en savoir plus sur FIT, visitez le site www.freudenberg-it.com.

À propos d'EmeraldCube Solutions

Située à Atlanta, EmeraldCube Solutions est un partenaire « Advanced » d'Amazon Web Services et un partenaire « Gold » d'Oracle qui fournit des solutions de technologie commerciale aux clients Oracle. Nous remettons en question les idées reçues sur le soutien à la clientèle, y compris sur la manière d'optimiser votre investissement dans Oracle. Ce processus donne lieu à des solutions novatrices qui permettent à nos clients de gagner du temps et de faire un usage plus intelligent de leurs données afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs activités principales. Pour en savoir plus sur EmeraldCube, visitez le site www.emeraldcube.com

