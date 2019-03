Concours du Meilleur Sommelier du monde : Deux diplômés de l'ITHQ parmi les concurrents





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) souhaite féliciter ses diplômés Pier-Alexis Soulière et Carl Villeneuve Lepage pour leur participation au Concours du Meilleur sommelier du monde, la plus grande compétition de sommellerie de la planète. Ils ont terminé respectivement à la 9e et à la 26e place. Ils en étaient tous deux à leur première participation.

Organisée par l'Association de la sommellerie internationale (ASI), la 16e édition du Concours du Meilleur sommelier du monde se tenait du 10 au 15 mars à Anvers, en Belgique. Elle regroupait 66 candidats de 62 pays. Seuls trois pays avaient deux représentants : la Lettonie, le Japon et le Canada.

Pier-Alexis Soulière et Carl Villeneuve Lepage défendaient les couleurs du Canada. Sommelier au restaurant La Chronique, Pier-Alexis Soulière détient le titre de Meilleur sommelier des Amériques 2018 alors que Carl Villeneuve Lepage, Meilleur sommelier du Canada 2017, officie chez Toqué!.

« Nous sommes très fiers des succès de Pier-Alexis et de Carl, qui ont été soutenus dans leur préparation par nos professeurs Hugo Duchesne et Romain Gruson. Cela montre à quel point l'ITHQ occupe un rôle de leader au Canada et également, dans la sommellerie de niveau mondial », explique l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

La compétition classait les participants à partir d'examens écrits, de segments de service aux juges et de dégustations à l'aveugle. En plus de maîtriser toutes les subtilités du vin, les concurrents devaient aussi détenir des connaissances approfondies au sujet de la bière, du saké, des spiritueux, de l'eau, du café et du thé.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 15:10 et diffusé par :