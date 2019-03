Le premier ministre annonce que l'ancienne vice-première ministre Anne McLellan assumera les fonctions de conseillère spéciale





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à avoir confiance en leurs institutions et les gens qui y travaillent et ils le méritent. Les événements des dernières semaines ont soulevé des questions importantes sur la relation entre le gouvernement fédéral et les fonctions du ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que l'honorable Anne McLellan servira à titre de conseillère spéciale en vue d'examiner les questions qui ont été soulevées et de fournir des recommandations indépendantes au premier ministre d'ici le 30 juin 2019.

Plus particulièrement, Mme McLellan étudiera la structure en place depuis la Confédération en vertu de laquelle un seul ministre occupe les fonctions de ministre de la Justice et de procureur général du Canada. Elle considérera également si des changements à l'appareil gouvernemental ou à nos lois devraient être recommandés ou non.

Elle analysera également les politiques et pratiques opérationnelles en vigueur au sein du Conseil des ministres ainsi que le rôle du personnel politique et des fonctionnaires dans leurs échanges avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Mme McLellan fait partie d'un petit groupe de Canadiens qui ont passé toute leur carrière parlementaire au sein du Conseil des ministres. Elle a notamment occupé les postes de vice-première ministre et de ministre de la Justice et procureure générale du Canada. Plus récemment, Mme McLellan a été présidente du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis.

Citations

« Plus tôt ce mois-ci, j'ai dit que notre gouvernement solliciterait l'avis d'experts indépendants concernant le double rôle du ministre de la Justice et procureur général du Canada. L'ancienne vice-première ministre et ministre de la Justice et procureure générale du Canada Anne McLellan s'attaquera à ces questions. Les Canadiens s'attendent non seulement à ce que le gouvernement soit ouvert et transparent, mais aussi à ce qu'il travaille constamment pour rehausser la barre. Le travail de Mme McLellan sera une étape importante en ce sens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Dernièrement, des questions ont été soulevées au sujet du double rôle du ministre de la Justice et procureur général du Canada ainsi que des règles et des normes qui devraient régir la relation entre le ministre de la Justice et procureur général, d'autres ministres, les fonctionnaires et le personnel politique. Je crois que c'est aujourd'hui un moment opportun pour examiner ces questions. Je suis impatiente d'offrir mes conseils au premier ministre. »

--L'honorable Anne McLellan, c.p., O.C., A.O.E.

