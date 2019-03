Le premier ministre annonce un changement à la direction de la fonction publique





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé son intention de nommer Ian Shugart au poste de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. M. Shugart, qui est actuellement sous-ministre des Affaires étrangères, assumera ses nouvelles fonctions au cours des prochaines semaines.

Plus tôt aujourd'hui, le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, Michael Wernick, a annoncé qu'il prendra prochainement sa retraite, au terme de près de 38 ans de service distingué au sein de la fonction publique.

Le premier ministre a profité de l'occasion afin de remercier M. Wernick pour l'excellence et le dévouement dont il a fait preuve pendant ses nombreuses années de service auprès des Canadiens.

« Ian Shugart saura mettre à profit sa vaste expérience dans ses fonctions de greffier du Conseil privé et de secrétaire du Cabinet. M. Shugart a été sous-ministre au sein de trois différents ministères. Il est donc bien placé pour diriger la fonction publique fédérale alors qu'elle continue de mettre en oeuvre le programme du gouvernement du Canada et de fournir des services de grande qualité aux Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je tiens à remercier Michael Wernick pour ses nombreuses années de service au Canada et aux Canadiens. Depuis 1981, il s'est démarqué en tant que fonctionnaire dévoué et a travaillé à bâtir une fonction publique moderne, souple et de calibre mondial, qui met les besoins des Canadiens au coeur de son travail. Je le remercie également d'avoir appuyé nos efforts au cours des dernières années en vue de mettre en oeuvre un programme ambitieux et de bâtir un avenir meilleur pour les gens et les communautés qui font la force de notre pays. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

