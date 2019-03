Les modules photovoltaïques d'une capacité de 27 MW de Suntech seront entièrement opérationnels dans le cadre du premier projet photovoltaïque à grande échelle de Shell construit par Biosar





Héritage, tradition et innovation : la symphonie de l'énergie

ROTTERDAM, Pays-Bas, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Moerdijk est l'un des plus grands sites de production pétrochimique en Europe et Moerdijk Solar Park est l'un des plus grands parcs solaires des Pays-Bas. Les modules du parc ont été installés par l'un des principaux entrepreneurs solaires EPC, Biosar Energy (UK) Limited, membre d'AKTOR Group. Avec plus de 12 ans de coopération réussie avec Suntech, Biosar a conçu, sécurisé, construit et exploité de l'énergie se comptant en gigawatts au sein de centrales photovoltaïques, y compris certaines servants de références de l'industrie, comme celle de Moerdijk. Le parc solaire Moerdijk Solar Park a été conçu avec 76 000 modules solaires monocristallins à demi-cellules de haut rendement fournis par Suntech. Les modules solaires de technologie de pointe de Suntech sont arrivés au port de Rotterdam en septembre dernier et génèrent maintenant environ 27 mégawatts en capacité de pointe pour le Moerdijk Solar Park de Shell, l'équivalent de la consommation d'énergie de 9 000 foyers néerlandais. Il a été rapporté que tous les modules solaires du parc solaire ont donné d'excellents résultats en matière d'optimisation du circuit et de réduction interne des pertes ; une réussite qui est attribuée à la recherche constante d'une excellente qualité par l'entreprise qui exige que tous les modules fabriqués subissent de multiples tests rigoureux afin d'assurer une performance sûre et régulière en situation.

En tant que marque leader dans le secteur de l'énergie renouvelable, Suntech a été choisie par Shell (SNE) et Biosar Enery (UK) Limited, tous deux leaders de l'industrie dans leur domaine. Guidée par une philosophie de gestion « centrée sur le client », Suntech a adopté une gestion améliorée afin de mieux servir ses clients. En répondant rapidement aux exigences des clients du côté de la fabrication avec une mise en oeuvre rapide des mesures, Suntech est bien connue pour son service à la clientèle et sa fiabilité. Suntech a placé l'accent sur la satisfaction du client. La société a ainsi établi un pont de communication entre les clients et l'entreprise, et a créé des centres de service à la clientèle à travers le monde afin de les rapprocher.

Une nouvelle symphonie dans la ligne commerciale de Suntech, « civilisation solaire », une transition énergétique qui met l'accent sur un cadre de vie durable, fait ses preuves par le biais des coopérations, comme celle de la centrale photovoltaïque de Moerdijk de Shell. Tirant parti de sa position de leader dans l'industrie énergétique mondiale, Shell promeut activement la transformation énergétique et présente des exemples sur la façon dont les entreprises énergétiques traditionnelles pourraient promouvoir l'énergie solaire pour s'attaquer au problème du dioxyde de carbone dans la production industrielle.

Suntech est la première marque de modules solaires photovoltaïques à avoir été sélectionnée par Biosar et Shell en tant que fournisseur fiable. Suntech est convaincue que la coopération fluide entre Shell, Biosar et Suntech a établi une base solide pour de futures réalisations. À Moerdijk, les énergies traditionnelles et les nouvelles énergies travaillent ensemble comme si une symphonie de l'énergie était jouée. Cet héritage pourrait continuer grâce à la poursuite de la croissance et de l'innovation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836976/Suntech_Moerdijk_Solar_Park.jpg

