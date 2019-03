Avis aux médias - Budget fédéral de 2019 : il faut accorder la priorité aux soins aux aînés, à l'assurance médicaments et aux soins virtuels afin d'améliorer la santé des Canadiens





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) s'attend à ce que le gouvernement fédéral axe le budget de 2019 sur l'amélioration des soins aux aînés, l'assurance médicaments et l'Internet haute vitesse - bonifiant ainsi l'accès aux soins de santé des communautés rurales et éloignées en faisant de l'accès virtuel un moyen efficace d'interagir avec des professionnels de la santé. En fait, l'AMC a annoncé aujourd'hui la création d'un groupe de travail collaboratif dont le mandat sera d'évaluer plus avant les possibilités de mise en oeuvre des soins virtuels au Canada et ce qui fait obstacle à l'adoption de ceux-ci.

De plus, l'AMC s'attend à ce que le gouvernement fédéral tienne compte des effets du changement climatique sur la santé, un impératif de santé publique qui touche déjà notre système de santé.

La présidente de l'AMC, la Dre Gigi Osler, sera dans la salle de comité 35-B de l'édifice de l'Ouest afin de commenter le budget fédéral quand il sera déposé.

QUAND : Mardi 19 mars à 16 h 15 (hae)

QUOI : L'AMC commente le budget fédéral de 2019, dont :

L'amélioration de l'accès aux soins par l'intermédiaire de nouvelles technologies et de l'Internet haute vitesse

Les soins aux aînés

L'assurance médicaments

La réponse aux effets du changement climatique sur la santé

PORTE-PAROLES :

D re Gigi Osler , présidente, Association médicale canadienne (AMC)

, présidente, Association médicale canadienne (AMC) Dr Laurent Marcoux , président sortant, Association médicale canadienne (en français par téléphone)

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

